Указ губернатора Оренбургской области от 8 ноября 2021 года № 602-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 №231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 №288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук, от 31.07.2020 № 365-ук, от 07.08.2020 № 382-ук, от 14.08.2020 № 394-ук, от 24.08.2020 № 398-ук, от 31.08.2020 № 413-ук, от 10.09.2020 № 439-ук, от 28.09.2020 № 456-ук, от 12.10.2020 № 479-ук, от 19.10.2020 № 505-ук, от 26.10.2020 № 517-ук, от 09.11.2020 № 546-ук, от 23.11.2020 № 570-ук, от 07.12.2020 № 597-ук, от 16.12.2020 № 614-ук, от 29.12.2020 № 688-ук, от 11.01.2021 № 1-ук, от 25.01.2021 № 20-ук, от 08.02.2021 № 52-ук, от 22.02.2021 № 89-ук, от 05.03.2021 № 100-ук, от 22.03.2021 № 128-ук, от 05.04.2021 № 148-ук, от 19.04.2021 № 188-ук, от 30.04.2021 № 207-ук, от 17.05.2021 № 228-ук, от 25.05.2021 № 248-ук, от 08.06.2021 № 278-ук, от 30.06.2021 № 323-ук, от 07.07.2021 № 332-ук, от 13.07.2021 № 355-ук, от 20.07.2021 № 373-ук, от 03.08.2021 № 388-ук, от 17.08.2021 № 415-ук, от 24.08.2021 № 431-ук, от 07.09.2021 № 457-ук, от 21.09.2021 № 488-ук, от 05.10.2021 № 509-ук, от 06.10.2021 № 510-ук, от 18.10.2021 № 563-ук, от 22.10.2021 № 579-ук, от 26.10.2021 № 583-ук) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 указа:

в абзаце первом слова "по 9 ноября 2021 года" заменить словами "по 23 ноября 2021 года";

абзацы пятый и шестой признать утратившими силу;

дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:

"Возобновить с 8 ноября 2021 года деятельность объектов общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания (фуд-кортов) и посещение детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях.

Посещение детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях, допускается при условии нахождения в них посетителей из расчета 1 человек на площади 4 кв. метра с учетом соблюдения дистанции между посетителями в 1,5 метра.";

в абзаце седьмом слова "Если иное не предусмотрено настоящим указом, по 9 ноября 2021 года" заменить словами "По 23 ноября 2021 года".

1.2. Абзац первый пункта 4 указа изложить в новой редакции:

"4. Всем хозяйствующим субъектам (включая собственников, арендодателей (субарендодателей) и арендаторов (субарендаторов), осуществляющим деятельность по реализации товаров, оказанию услуг, в том числе услуг по перевозке пассажиров и багажа, обеспечить:".

1.3. Пункт 51 признать утратившим силу.

1.4. В пункте 10 указа:

абзац седьмой подпункта 10.9 изложить в новой редакции:

"допуск в образовательные организации обучающихся и работников указанных образовательных организаций, прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не более чем за 3 дня до дня выхода на работу либо начала обучения. При отсутствии результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не допускать указанных лиц в образовательные организации в течение 14 дней со дня их прибытия на территорию Оренбургской области, если иное не предусмотрено настоящим указом.

При выходе во второй четверти 2021/2022 учебного года на очную форму обучения допуск в образовательные организации обучающихся и работников указанных образовательных организаций, прибывших на территорию Оренбургской области при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученного не более чем за 3 дня до дня выхода на работу либо начала обучения. При отсутствии результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР не допускать указанных лиц в образовательные организации в течение 7 дней со дня их прибытия на территорию Оренбургской области.";

подпункт 10.12 дополнить абзацем следующего содержания:

"Возобновление заездов на планируемые смены организаций отдыха и оздоровления детей допускается по решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с учетом эпидемиологической обстановки в Оренбургской области.".

1.4. Абзац седьмой пункта 17 указа признать утратившим силу.

1.5. Пункт 211 признать утратившим силу.

1.6. Дополнить пунктом 212 следующего содержания:

"212 . Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, министерству цифрового развития и связи Оренбургской области, министерству социального развития Оренбургской области обеспечить приостановление с 8 ноября 2021 года использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт лицами в возрасте 65 лет и старше, за исключением лиц, прошедших полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию, или перенесших в течение 6 месяцев заболевание COVID-19, а также работников медицинских организаций, сведения о которых представляются в министерство социального развития Оренбургской области министерством здравоохранения Оренбургской области.".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







