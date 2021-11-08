Указ губернатора Псковской области от 8 ноября 2021 года № 165-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации 20 октября 2021 г. от 24 октября 2021 г. № Пр-1998, предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 08 ноября 2021 г. № 3990, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 25 октября 2021 г. № 3808" дополнить словами ", от 08 ноября 2021 г. № 3990";

2) абзац четвертый подпункта "г" подпункта 20 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"наличие у совершеннолетнего зрителя одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия, а у совершеннолетнего зрителя, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия;";

3) абзацы первый - третий подпункта "д.2" подпункта 22 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"д.2) проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные подобные мероприятия с 08 ноября 2021 г. при соблюдении одновременно следующих условий:

наличие у совершеннолетнего участника мероприятия (за исключением ведущих, аниматоров, фотографов, видеооператоров и иных граждан, оказывающих услуги при проведении мероприятия) одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия, а у совершеннолетнего участника мероприятия (за исключением ведущих, аниматоров, фотографов, видеооператоров и иных граждан, оказывающих услуги при проведении мероприятия), имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия;

наличие у каждого участника мероприятия, оказывающего услуги при проведении мероприятия (ведущие, аниматоры, фотографы, видеооператоры, иные граждане), документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;";

4) абзац второй подпункта "а.1" подпункта 26 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"наличие у совершеннолетнего зрителя одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения сеанса, а у совершеннолетнего зрителя, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения сеанса;";

5) в подпункте "д" подпункта 27 пункта 2:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"наличие у каждого совершеннолетнего зрителя одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия, а у совершеннолетнего зрителя, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения концерта, культурно-просветительного или театрально-зрелищного мероприятия;";

б) в абзаце пятом слова "одного из двух" исключить;

в) дополнить абзацем следующего содержания:

"не допускается проведение концертов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий в период с 23.00 до 6.00;";

6) в подпункте 32 пункта 2:

а) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) наличие у совершеннолетнего посетителя ледового катка одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения ледового катка, а у совершеннолетнего посетителя ледового катка, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения ледового катка;";

б) в подпункте "г" слова "одного из двух" исключить;

7) в подпункте 36 пункта 2:

а) в абзаце первом слова "с 30 октября 2021 г." заменить словами "с 30 октября по 07 ноября 2021 г.";

б) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:

"С 08 ноября 2021 г. не допускается посещение совершеннолетними гражданами объектов предприятий общественного питания (в том числе фуд-кортов), аквапарка, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, фитнес-центров, иных объектов спорта (за исключением объектов для занятий на открытом воздухе) и иных помещений, предоставленных для занятий физической культурой и (или) спортом, объектов организации досуга и развлечений, объектов культуры (кинотеатры, театры, музеи, музеи-заповедники, картинные и художественные галереи, выставочные залы, библиотеки и иные объекты культуры), читальных залов государственного казенного учреждения Псковской области "Государственный архив Псковской области", концертов, культурно-просветительных мероприятий, театрально-зрелищных мероприятий, выставочных мероприятий, физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий (за исключением указанных в пунктах 1, 4 приложения № 3 к настоящему указу) без предъявления одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню посещения указанного объекта, массового мероприятия, а совершеннолетними гражданами, имеющими медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), без предъявления одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения указанного объекта, массового мероприятия.

Требования настоящего подпункта не распространяются на случаи посещения:

пунктов вакцинации, расположенных на территории указанных объектов, а также указанных объектов, массовых мероприятий в целях выполнения трудовых обязанностей;";

в) в абзацах восьмом и девятом слова "одного из двух документов" заменить словами "документов, указанных в настоящем подпункте,";

8) в приложении № 3:

а) подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"г) наличие у совершеннолетнего участника мероприятия одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия, а у совершеннолетнего участника мероприятия, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия.";

б) подпункт "г" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"г) наличие у совершеннолетнего участника мероприятия одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия, а у совершеннолетнего участника мероприятия, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия.";

в) подпункт "а" пункта 10 изложить в следующей редакции:

"а) наличие у совершеннолетнего участника мероприятия одного из двух документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение шести месяцев (начиная с даты выздоровления), предшествующих дню проведения мероприятия, а у совершеннолетнего участника мероприятия, имеющего медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наличие одновременно двух документов - медицинского документа, подтверждающего наличие таких медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, выдавшей данный документ, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения мероприятия;";

г) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Мероприятия с количеством участников от 500 человек и более, проводимые с соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 июля 2021 г. № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







