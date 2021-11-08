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08.11.2021 16:33

Липецкий опыт борьбы с коронавирусом высоко оценили в Минздраве РФ

Рабочий визит в Липецкую область заместителя министра здравоохранения РФ Сергея Глаголева и директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России Ольги Кобяковой завершился совещанием с главой региона Игорем Артамоновым. На совещании замминистра здравоохранения подчеркнул, что на фоне непростой эпидемической ситуации в Липецкой области организована эффективная маршрутизация пациентов, зафиксированы высокие темпы вакцинации, в том числе среди старшего поколения и беременных женщин, ведется контроль соблюдения введенных противоэпидемических мер.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

- Мне бы хотелось отметить профессионализм сотрудников поликлиник, стационаров и мобильных пунктов вакцинации, которые работают в крайне напряженном режиме, - сказал Сергей Глаголев. - Со своей стороны Минздрав России в постоянном режиме контролирует обеспеченность лекарственными препаратами, кислородом и незамедлительно готов оказать любую поддержку регионам, в том числе в привлечении медицинских специалистов и бригад для оказания помощи как пациентам с ковидом, так и с другими заболеваниями.

Фото: Администрация Липецкой области
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Заместитель министра здравоохранения России дал положительную оценку практике Липецкой области по организации и проведению экспресс-тестирования. Игорь Артамонов отметил, что закупки экспресс-тестов продолжатся.

- Они показали свою эффективность. Более того, мы будем настаивать на том, чтобы их признавали достоверными при закрытии больничного, - отметил глава региона. - Это серьезно облегчит работу медикам и жизнь людям, которым необходим тест перед выходом на работу.

Представители Минздрава также отметили, что в регионе грамотно организована антибиотикотерапия.

- Это очень важно и эту практику необходимо сохранять и контролировать. Антибактериальные препараты, особенно при коронавирусной инфекции, должны назначаться обосновано, - отметил Сергей Глаголев.

Директор ЦНИИОИЗ Минздрава России Ольга Кобякова, в свою очередь, назвала политику Липецкой области в борьбе с коронавирусом одной из самых эффективных в стране.

- Мы видим, что ограничительные меры в регионе не просто введены, но и постоянно контролируется их выполнение. Мы проверили это на себе, пытаясь попасть в кафе, торговые центры и при заселении в гостиницу. Четко выстроена работа и в медицинских учреждениях, мы увидели бережливые технологии в действии, грамотное разделение потоков пациентов, отсутствие дефицита препаратов и кислорода, - сказала Ольга Кобякова.

Фото: Администрация Липецкой области
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Игорь Артамонов подчеркнул, что введенные ограничения - меры вынужденные и дальше будут корректироваться в соответствии с эпидситуацией. Но жестких запретов в регионе пока не предвидится.

- У нас хорошими темпами идет вакцинация, улучшилась работа скорой помощи, которая серьезно сократила время приезда на вызов. Сейчас мы наблюдаем снижение количества больных, поступивших в стационары, не инфицированных, а именно госпитализированных. Это тоже хороший знак. Дальше будем действовать на основе анализа эпидситуации, - подытожил Игорь Артамонов.

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