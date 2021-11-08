Под Ярославлем обнаружена подпольная табачная фабрика

В Ярославской области пресечена преступная деятельность по производству и сбыту немаркированной табачной продукции.

По информации СК РФ, производство действовало на территории Переславского района с мая 2020 по июль 2021 года. За это время в Москве и Подмосковье было продано немаркированной табачной продукции более чем на 100 миллионов рублей.

- В результате совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями регионального управления СК России и сотрудниками УФСБ по Ярославской области, преступная деятельность была пресечена. Обнаружены две линии по производству табачных изделий, два крупных склада, изъято более 133 тысяч пачек сигарет, изготовленных кустарным способом, свыше 14 тонн табака, а также документация, подтверждающая "теневую" экономическую деятельность, - сообщили в Следственном комитете.

В отношении шести человек возбуждено уголовное дело. Им предъявлено обвинение в производстве, приобретении, хранении, перевозке либо сбыте продукции без маркировки, а также выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

По делу допрошены более пятидесяти человек, назначены судебные экспертизы.