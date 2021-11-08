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08.11.2021 12:19

"Россети Центр" реконструировали ПС 35 кВ Митрофановка в Кантемировском районе

Специалисты филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго" завершили реконструкцию подстанции 35 кВ Митрофановка в Кантемировском районе Воронежской области. Модернизация энергообъекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения, а также создаст условия для подключения новых промышленных, бытовых и социальных объектов в ряде сел Кантемировского района - Митрофановка, Софиевка, Евдокиевка, хуторов Лиман, Солонцы, Новопавловка (в общей сложности более 7 тыс. жителей).
Фото: Россети Центр Фото: Россети Центр
Фото: Россети Центр

К работам по реконструкции подстанции, введенной в эксплуатацию в 1970 году, энергетики Воронежэнерго приступили в начале текущего года. Взамен действующих силовых трансформаторов на подстанции установили два новых, более современных и мощных, при этом ее общая мощность увеличилась с 8 до 20 МВА. Было смонтировано также оборудование открытого распределительного устройства 35 кВ, построены и укомплектованы блочно-модульные здания комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ и общеподстанционного пункта управления (ОПУ).

Установленная на подстанции современная релейная защита и автоматика, выполненная на базе блоков микропроцессорных защит, позволит в режиме реального времени отслеживать показатели работы комплекса, удаленно производить управление оборудованием из Центра управления сетями Воронежэнерго. Дистанционная технология управления энергооборудованием существенно повысит надежность энергоснабжения потребителей за счет сокращения времени оперативных переключений и снижения сроков ликвидации аварийных ситуаций.

"Модернизация подстанции выполнена в соответствии с последними требованиями надежности и безопасности. Подстанция Митрофановка стала первой в регионе высокотехнологичной подстанцией уровня напряжения 35 кВ", - отметил директор филиала "Россети Центр" - "Воронежэнерго" Вячеслав Антонов.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Центр"

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