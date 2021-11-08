Синоптики предупредили о резком скачке давления в Москве

Неделя в Москве началась с падения атмосферного давления. Однако в последующие дни оно будет стремительно расти, сообщили в прогностическом центре "Метео".

Как ожидается, к 10 ноября показатели барометров взлетят до 761 мм. рт. ст. Сразу почти на 20 единиц. Это на 12 -15 мм выше ноябрьской нормы.

Повышение атмосферного давления будет сопровождаться усилением ветра. Причем он будет холодным.

Метеозависимые люди могут остро реагировать на резкие перепады. Поэтому в эти дни особенно важно следить за своим здоровьем.