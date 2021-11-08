В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы

Каталитические нейтрализаторы на полмиллиона рублей сняли с автомомобилей, принадлежащих каршеринговой организации, припаркованных на автостоянке в Домодедово.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что троих воров в возрасте от 30 до 46 лет полицейские задержали в одном из гаражей в деревне Старосьяново. Воровали они катализаторы только из иномарок. Украденное полицейские нашли там же, в гараже, завернутое в газету. Что-то эти умельцы успели продать, а деньги - потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК "Кража".