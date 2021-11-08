Дмитрий Азаров поручил региональному Правительству помочь бизнесу

Дмитрий Азаров поставил перед региональным Правительством задачу помочь представителям бизнеса получить меры господдержки. И сделать это, в создавшихся условиях, быстро и в максимальном объеме.

В понедельник, 8 ноября, на оперативном совещании в региональном Правительстве участники обсудили меры поддержки представителям малого бизнеса, которые трудятся на территории области. Губернатор Дмитрий Азаров потребовал от профильных ведомств предоставлять ежедневные данные о том, насколько активно предприниматели пользуются положенными мерами, и уделить вопросу поддержки бизнесменов максимально пристальное внимание, проявлять инициативу, использовать проактивный подход в работе с представителями пострадавших отраслей.

- Мы не должны ждать, пока бизнес сам обратится за мерами поддержки, о которых говорит президент страны и председатель Правительства. Мы должны дойти до каждого предпринимателя из пострадавших отраслей, помочь ему получить положенную поддержку, разъяснить - ведь не все владеют информацией. Если предприниматель еще не оформил заявку на меры государственной поддержки, узнать причину, почему он этого не сделал. Вот в таком инициативном порядке мы обязаны отработать, - заявил губернатор.

Как отметил глава региона, это является важным показателем эффективности работы Минэконома, центров "Мой бизнес", всех институтов развития и поддержки предпринимательства.

- Не просто фиксируем, сколько предпринимателей обратились, а инициативно предлагаем, разъясняем, помогаем оформлять заявки. Средства Президентом выделены, давайте максимально бизнесу поможем оформить правильно документы и получить эти меры поддержки, - поставил задачу Дмитрий Азаров главам профильных министерств.

Напомним, кроме федеральных мер действуют также механизмы поддержки представителей малого и среднего бизнеса на региональном уровне. Все актуальные меры поддержки публикуются на едином портале "МОЙ БИЗНЕС-63". Портал содержит все принимаемые документы на федеральном и региональном уровне, разъяснение порядка действий предпринимателей в сложившейся ситуации, ответы на часто задаваемые вопросы. По всем вопросам предприниматели могут обращаться по телефону горячей линии 8-800-300-63-63 (ежедневно, без выходных), а также в консультационный чат в Telegram "Мойбизнес_63 чат".

Справка "РГ"

Губернатор Самарской области поручил членам регионального Правительства проработать комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса, помимо уже существующих. Он поставил задачу ускорить этот процесс и в ближайшие дни представить предложения.