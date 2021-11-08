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08.11.2021 17:57
Рубрика: Власть

Губернатор Самарской области выделил деньги на жилье для многодетных

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
В понедельник, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание областного Правительства, на котором было принято решение о выделении средств из резервного фонда главы региона на улучшение жилищных условий ряда многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - без крыши над головой.
Правительство региона в приоритетном порядке помогает людям, оказавшийся в трудной ситуации. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Правительство региона в приоритетном порядке помогает людям, оказавшийся в трудной ситуации. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Правительство региона в приоритетном порядке помогает людям, оказавшийся в трудной ситуации. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Благодаря принятому решению свое жилье сможет приобрести многодетная семья Никитиных из Клявлинского района. Их дом, купленный с привлечением средств материнского капитала, сгорел.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Дом сгорел полностью и восстановлению не подлежит. В настоящее время семья Никитиных проживает в съемной квартире в доме барачного типа, воспитывает пятерых детей и ожидает появление еще одного ребенка, - рассказала о текущей ситуации в семье министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.

При этом, для того, чтобы купить новый дом, собственных средств нет. Поэтому они обратились за помощью к губернатору на одном из приемов граждан. Жилье уже подобрано. Благодаря решению Главы региона в ближайшее время муниципалитет получит средства из областного бюджета на приобретение квартиры для многодетной семьи.

В похожей ситуации оказались многодетные семьи Феоктистовых из Нефтегорского района и Филипповых из города Октябрьска. Их дома также сгорели. Обе семьи были на приёме у руководителя области, после чего Глава региона принял решение о выделении необходимых средств.

- Александр Феоктистов является настоятелем храма в городе Нефтегорске и вместе с супругой воспитывают четверых детей. Дом пострадал в результате пожара в апреле этого года. Семья планирует восстановить свое жилье, - рассказала руководитель регионального министерства соцзащиты. - А Татьяна Филиппова - мать-одиночка, воспитывает троих несовершеннолетних детей. Их дом полностью сгорел в декабре 2020 года. И они нуждаются в улучшении жилищных условий.

- Семья приняла решение прибрести дом с приусадебным участком, - добавила глава Октябрьска Александра Гожая.

Фото: Пресс-служба Правителльства Самарской области
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- При подборе дома прошу проверить противопожарную защищенность, убедиться в безопасности. Если что-то нужно поправить, привлекайте специализированные организации, - поручил глава региона.

Улучшить свои жилищные условия сможет и многодетная семья Пшеничниковых из Кинель-Черкасского района, в которой воспитывается девять несовершеннолетних детей. Сейчас они проживают в съемной квартире. Есть небольшой дом в Березовке Елховского района, но там они не живут из-за отсутствия необходимых удобств и удаленности от учреждений образования - детских садов и школ. Приобрести новое жилое помещение самостоятельно семья не может. Елизавета Андреевн сейчас находится в декрете, поскольку недавно у них родился ребенок, глава семьи - работает в Росгвардии.

Решением губернатора семья получит средства на покупку комфортного для проживания нового дома. По информации министерства финансов, средства будут доведены до муниципалитетов до конца недели.

Комментарий

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- В период особой угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, распространения коронавирусной инфекции, определенных ограничений, которые сказываются на доходах граждан, мы должны акцентировать свое внимание на мерах поддержки как отдельных наиболее пострадавших отраслей экономики, предприятий, так и конкретных людей, в том числе, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в силу разных обстоятельств.

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