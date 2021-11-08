Пожар в ковид-центре Ижевска вспыхнул из-за неисправного светильника

Причиной пожара в отделении для пациентов с коронавирусом в Ижевске стала неисправность светильника. Об этом сообщил руководитель республиканского управления МЧС Петр Фомин на аппаратном совещании правительства Удмуртии.

По словам Фомина, у светового прибора, установленного в ГКБ №6, не было сертификата, возгорание сучилось из-за недостатка конструкции, и в республике это не первый случай.

ЧП в "красной зоне" произошло вечером 27 октября. В это время там находились 74 пациента. 52 человека были подключены к кислородным аппаратам. После сообщения о пожаре 30 больных покинули палаты сами, остальных вывезли медработники и спасатели. Эвакуацию провели за 20 минут.

Как пояснили в МЧС, короткое замыкание произошло на складе. Помещение выгорело полностью, но палаты и медицинское оборудование не пострадали. Косметический ремонт уже закончили. Во вторник ковид-отделение заработает в прежнем режиме.

Глава республики отметил, что всех, кто принимал участие в ликвидации возгорания, отметят благодарностями и грамотами.