В центре Оренбурга задержали голого мужчину

В Оренбурге полиция задержала мужчину, бегавшего по улице голым. Как сообщило УМВД по региону, сигнал поступил в дежурную часть от местной жительницы.

Странного гражданина заметили в темное время суток на улице Туркестанской. Видеозаписи инцидента были опубликованы в городских пабликах.

Задержанный мужчина вел себя неадекватно.

- Прибывшие врачи приняли решение о его госпитализации в соответствующее лечебное учреждение, - уточнила пресс-служба ведомства.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.