В Татарстане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2021"

В Татарстане стартовали учения "Нерушимое братство - 2021" миротворческих сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые продлятся до 12 ноября.

Маневры пройдут в два этапа. На полигоне Казанского высшего танкового командного училища военные отработают планирование и проведение миротворческой операции, совместные действия по организации и защите лагеря беженцев, сопровождению колонн с гуманитарным грузом, работе на блокпостах. Затем состоится отработка тактического эпизода по блокированию населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями и их "уничтожением".

Как отмечает ТАСС, возглавляет учения командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. По его словам, основу российского воинского контингента составят военнослужащие отдельного миротворческого соединения ЦВО из Самарской области. Также в учениях от российской стороны будут задействованы силы и средства подразделений связи, специального назначения, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты и военной полиции ЦВО.

В целом, в тренировке примут участие более 1,7 тысячи человек - военнослужащие России, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении. В ходе отработки учебных сценариев будет задействовано свыше 300 единиц вооружения, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-24.