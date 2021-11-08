В Удмуртии два министра подали в отставку

Правительство Удмуртии осталось без руководителей сразу двух крупных министерств. Глава регионального минфина Станислав Евдокимов и министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Дмитрий Сурнин покинули свои посты 8 ноября. Соответствующие указы подписал Глава республики Александр Бречалов.

Станислав Евдокимов отвечал за финансы Удмуртии с 2014 года, Дмитрий Сурнин был назначен на должность руководителя минстроя в 2019 году. Александр Бречалов поблагодарил их за работу, пояснив, что понимает их решение проявить себя в других проектах.

Как сообщили в пресс-службе правительства, оба министра уволились "в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника". Исполнять обязанности руководителей ведомств пока будут их заместители.