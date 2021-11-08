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08.11.2021 11:25

АО "Транснефть - Западная Сибирь" обновляет производственную инфраструктуру

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило работы по замене магистральных насосных агрегатов (МНА) на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Омского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Работы по модернизации насосного оборудования ЛПДС велись с июня 2021 года. В нефтенасосной №4 установлены два новых современных горизонтальных двухопорных насосных агрегата отечественного производства. Предыдущее оборудование было демонтировано в связи с окончанием срока эксплуатации.

В ходе строительно-монтажных работ специалисты выполнили замену фундаментных рам насосов, установили новое основное и вспомогательное оборудование - затворы обратные, всасывающие и напорные трубопроводы, заменили маслофильтры и запорную арматуру маслосистемы насосных агрегатов. На входе и выходе насосов смонтированы отборы давления. Установлены датчики контроля давления, вибрации, температурного режима магистральных насосов для контроля и управления с автоматизированного рабочего места оператора, а также реализации автоматических защит и блокировок оборудования.

В процессе монтажа технологических трубопроводов выполнялся обязательный мониторинг качества сварных стыков неразрушающими методами контроля. На замененных участках технологических трубопроводов проведены гидравлические испытания на прочность и герметичность.

Новые магистральные насосы имеют высокий коэффициент полезного действия и увеличенный межремонтный интервал. В дальнейшем для насосов предусмотрен непрерывный режим эксплуатации - 8400 часов или 350 дней в году - с учетом остановки на регламентированные работы и ремонт.

Планомерное обновление насосного оборудования перекачивающих станций предприятия выполняется в рамках утвержденной программы технического перевооружения и реконструкции. Также эта работа является важным вкладом в обеспечение высокого уровня промышленной безопасности и энергоэффективности работы производственной инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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