В Красноярском крае брат экс-министра дал показания против чиновника

Суд огласил вердикт брату бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края, обвиненному в посредничестве при передаче взятки. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно и крупному штрафу, рассказали сегодня в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2018-2020 годах брат высокопоставленного чиновника выступал посредником при передаче ему взятки - более 3,5 млн рублей. Эти деньги предназначались за покровительство коммерсантам, работающим в сфере лесозаготовок.

Известно, что обвиняемый согласился на сотрудничество со следствием и изобличил экс-министра лесного хозяйства региона. Против чиновника возбудили уголовное дело о взятке. Оно находится на стадии предварительного расследования, уточнили в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Добавим, брат бывшего министра должен выплатить штраф, вдвое превышающий сумму взятки - свыше семи миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.