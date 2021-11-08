В Красноярском крае водитель без прав сбил руководителя районной ГИБДД

Накануне на трассе между Красноярском и Енисейском водитель без прав сбил начальника районного отделения ГИБДД. Пострадавший находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, молодой человек за рулем ВАЗ-2105, не имеющий водительского удостоверения, не справился с управлением и на полосе встречного движения допустил наезд на сотрудника полиции.

После этого отечественный автомобиль врезался в "КамАЗ" и съехал в кювет. Руководитель отдела ГИБДД по Енисейскому району, сбитый во время осмотра места дорожной аварии, которая произошла ранее, госпитализирован. Другим участникам ДТП назначено амбулаторное лечение.

Проводится проверка. Признаков опьянения у виновника дорожно-транспортного происшествия не выявлено.