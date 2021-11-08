В Новосибирске пассажир дважды выстрелил в водителя такси

Новосибирская полиция разыскивает пассажира такси, который поздним вечером 7 ноября дважды выстрелил в водителя. Предположительно, стрельбу он вел из травматического пистолета. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел около 22.40 у одного из домов по улице Пархоменко. Известно, что пули угодили в руку и ногу таксиста, бригада скорой помощи доставила его в больницу.

При этом стрелявший с места происшествия скрылся. Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента, устанавливает личность пассажира, выясняет обстоятельства случившегося.