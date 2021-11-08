В Новосибирске скончался второй рабочий, упавший в яму с кипятком

Скончался еще один мужчина, пострадавший при падении в яму с кипятком в подвале новосибирского лицея №12. Эту информацию "РГ" подтвердили в Областной клинической больнице, где медики до последнего боролись за жизнь пациента.

Несчастный случай произошел утром 1 ноября, когда двое работников теплоснабжающей организации и слесарь учебного заведения проводили осмотр коммуникаций. Под их ногами внезапно обрушилась плита перекрытия, и все трое упали в яму, заполненную кипятком. Пострадавших госпитализировали с ожогами 2 и 3 степени, при этом у двоих было диагностировано поражение 80 процентов поверхности тела, у одного из пострадавших - 50 процентов.

На следующий день в реанимационном отделении облбольницы скончался один из пациентов. В Следственном управлении СКР по региону возбудили уголовное дело. Кроме того, в прокуратуре Новосибирской области инициировали проверку соблюдения правил и техники безопасности при проведении работ, а также требований охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ.