"Россети Северный Кавказ" повышают надежность "курортных" энергообъектов КЧР

Специалисты "Россети Северный Кавказ" завершают ремонтные работы на энергообъектах, снабжающих электроэнергией курорты Архыз, Домбай и Теберда в Карачаево-Черкесии.

Для повышения надежности энергоснабжения курорта Архыз в рамках ремонтной и инвестиционной программ филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" построено и реконструировано почти 5 километров распределительных сетей 10/0,4 кВ. Смонтированы две новые трансформаторные подстанции и установлены два распределительных шкафа 10 кВ. Кроме этого, здесь отремонтированы две трансформаторные подстанции, линии электропередачи протяженностью более полукилометра, проведено техническое обслуживание всех энергообъектов.

Необходимые мероприятия по подготовке распределительных сетей к возрастающим нагрузкам проведены также на питающих центрах и линиях электропередачи, обеспечивающих электроэнергией поселок Домбай и город Теберду. Здесь с начала года отремонтировано шесть трансформаторных пунктов и кабельные линии 10 кВ.

Надежность энергоснабжения инфраструктурных объектов курортного поселка Домбай возросла в два раза за счет изменения конфигурации кабельной сети, снабжающей электроэнергией курорт, и монтажа двух кабельных вставок с переходом через горную реку Аманауз.

С начала года ремонтные работы проведены и на питающих центрах, обеспечивающих горнолыжные курорты электроэнергией. На подстанциях "Теберда", "Горная", "Гоначхир", "Архыз", "Лунная поляна", "Буково", на центральном распределительном пункте "Домбай" выполнен ремонт трансформаторов, комплектного распределительного устройства наружной установки (КРУН), секций шин, ячеек и выключателей. Также проведены все необходимые работы по техническому обслуживанию оборудования.

Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии входят в десятку лидеров по популярности в России. Только по итогам 2020 года здесь отдохнули около 1,5 миллиона туристов. Такой наплыв отдыхающих, особенно в праздничные дни, влечет за собой значительный рост нагрузки на распределительные сети и питающие центры филиала "Карачаево-Черкесскэнерго". Поэтому энергетики заблаговременно готовятся к сезону максимальной нагрузки на сети, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение всех инфраструктурных объектов на горнолыжных курортах республики

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"