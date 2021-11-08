Ставропольским школьникам на удаленке дадут компьютеры

На Ставрополье с 8 по 15 ноября школьники перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого в соцсетях у многих родителей возникли вопросы - как учиться, если дома нет компьютера или нет возможности выйти в интернет. Сегодня в министерстве образования Ставропольского края рассказали, что школы могут выдать компьютеры ученикам из семей, где такой техники нет.

- Переход на дистанционный формат обучения - это всегда вынужденная мера, которая вызвана объективными причинами. Если для дистанционного обучения необходима техника, то по вашему заявлению школа может предоставить во временное пользование компьютер. Для ребят, которые не имеют технической возможности для организации дистанционного формата обучения, учитель найдет альтернативные способы общения с учеником, используя основной источник информации - учебник, - отметила первый заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова.

В министерстве также отметили, что власти региона делают все, чтобы с 15 ноября школьники вернулись к обычному формату обучения.

Как ранее сообщала "РГ", школы Ставропольского края после нерабочей недели перешли на дистанционный формат обучения. Кроме школ на дистанционное обучение перешли также учреждения среднего профобразования и высшего образования. Детсады в то же время продолжют работать в обычном формате.