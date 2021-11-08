Ставропольским школьникам на удаленке дадут компьютеры

Новости

Педиатр назвала симптомы COVID-19 у детей 19:48
В ПФР рассказали, кто может претендовать на досрочную пенсию 19:30
Воронежские власти ввели QR-доступ во все публичные места 19:25
Минфин предложил запретить вывоз лома драгоценных металлов из России 18:38
Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек 18:38
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете 18:21
Львова-Белова предложила ввести интернет-помощь для борьбы с кибербуллингом 18:19
Власти Москвы предупредили о снегопаде в ночь на вторник 18:17
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 250 млн 18:15
Захарова напомнила Варшаве об ее участии в разрушении Ирака 17:52
В ПФР перечислили основания для прекращения выплаты пенсии 17:34
В РПЦ призвали авторов селфи на фоне храмов уважать чувства верующих 17:17
В Москве отменили Неделю моды 17:04
Глава МИД РФ оценил возможность встречи в "нормандском формате" 16:59
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску 16:52
Инфекционист: Привитые мешают мутации COVID-19 16:50
"Салавату Юлаеву" засчитано поражение в матче КХЛ с "Трактором" 16:38
Детский омбудсмен назвала меру против травли в школах 16:28
Суд оштрафовал Google и Telegram на 6 млн рублей 16:19
Синоптики предупредили о резком скачке давления в Москве 16:17
В ФХР рассказали о ситуации с допуском Евгения Кузнецова на ОИ-2022 16:11
Вирусолог заявил о росте случаев COVID-19 среди детей в десятки раз 16:10
Заболевшему COVID-19 Валерию Гаркалину провели экстренную операцию 16:09
Мясников назвал причины головной боли по утрам 16:05
ГИБДД Москвы призвала автомобилистов срочно сменить резину 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 19:14
Рубрика: Общество

Ставропольским школьникам на удаленке дадут компьютеры

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

На Ставрополье с 8 по 15 ноября школьники перешли на дистанционный формат обучения. Из-за этого в соцсетях у многих родителей возникли вопросы - как учиться, если дома нет компьютера или нет возможности выйти в интернет. Сегодня в министерстве образования Ставропольского края рассказали, что школы могут выдать компьютеры ученикам из семей, где такой техники нет.

В Югре жители поселка попросили отправить детей на удаленку из-за волков

- Переход на дистанционный формат обучения - это всегда вынужденная мера, которая вызвана объективными причинами. Если для дистанционного обучения необходима техника, то по вашему заявлению школа может предоставить во временное пользование компьютер. Для ребят, которые не имеют технической возможности для организации дистанционного формата обучения, учитель найдет альтернативные способы общения с учеником, используя основной источник информации - учебник, - отметила первый заместитель министра образования Ставрополья Наталья Лаврова.

В министерстве также отметили, что власти региона делают все, чтобы с 15 ноября школьники вернулись к обычному формату обучения.

Как ранее сообщала "РГ", школы Ставропольского края после нерабочей недели перешли на дистанционный формат обучения. Кроме школ на дистанционное обучение перешли также учреждения среднего профобразования и высшего образования. Детсады в то же время продолжют работать в обычном формате.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Число беженцев на польской границе достигло двух тысяч человек
Топ-менеджер "Газпрома" заявил о готовности "Северного потока-2" к запуску
Google и Telegram оштрафованы за неудаление запрещенного контента
Лавров: Директор ЦРУ признал необходимость соблюдения Минских соглашений
Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолете
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов