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08.11.2021 19:36
Рубрика: Происшествия

В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии

В Селении Эльхотово Кировского района Северной Осетии вечером в понедельник пассажирский поезд врезался в асфальтоукладчик. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, водитель выехал на спецтехнике прямо на ж/д пути. В результате столкновения водитель асфальтоукладчика погиб, при этом в поезде пострадавших нет.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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- Водитель дорожного катка допустил несанкционированный выезд на железнодорожную инфраструктуру. Вследствие столкновения с пассажирским поездом №679 Владикавказ - Адлер погиб водитель спецтехники. Пострадавших среди пассажиров поезда и локомотивной бригады нет, - говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.

Состав от удара с рельсов не сошел и смог продолжить движение позднее. Движение по железнодорожной ветке временно остановили, поезд задержался на 49 минут.

Столкновение произошло на улице Бесаевых, водитель спецтехники погиб на месте, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии. - В составе было 11 вагонов, в которых следовали 150 пассажиров.

В МВД по республике рассказали, что на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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