В Северной Осетии пассажирский поезд столкнулся с асфальтоукладчиком

В Селении Эльхотово Кировского района Северной Осетии вечером в понедельник пассажирский поезд врезался в асфальтоукладчик. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, водитель выехал на спецтехнике прямо на ж/д пути. В результате столкновения водитель асфальтоукладчика погиб, при этом в поезде пострадавших нет.

- Водитель дорожного катка допустил несанкционированный выезд на железнодорожную инфраструктуру. Вследствие столкновения с пассажирским поездом №679 Владикавказ - Адлер погиб водитель спецтехники. Пострадавших среди пассажиров поезда и локомотивной бригады нет, - говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.

Состав от удара с рельсов не сошел и смог продолжить движение позднее. Движение по железнодорожной ветке временно остановили, поезд задержался на 49 минут.

Столкновение произошло на улице Бесаевых, водитель спецтехники погиб на месте, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии. - В составе было 11 вагонов, в которых следовали 150 пассажиров.

В МВД по республике рассказали, что на месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.