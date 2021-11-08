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08.11.2021 19:55
Рубрика: Власть

Беглов заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге за минувшую неделю удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией и резко увеличить число вакцинирующихся. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

Фото: iStock
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Сам период нерабочих дней был, по словам Беглова, направлен на то, чтобы разорвать цепочки заражения и не допустить дополнительных случаев завоза инфекции. Нынешнюю эпидемиологическую обстановку глава города назвал выходом на новое плато и подчеркнул, что у городской системы здравоохранения есть ресурсы для оказания медицинской помощи и осеннюю волну удалось стабилизировать..

В частности, за минувшие сутки в Петербурге было зафиксировано 2597 случаев коронавируса. А, например, 1 ноября было 3250.

В городских инфекционных стационарах свободно 33 процента коек. Коэффициент распространения вируса составил 0,91, что вполне вписывается в норматив, который не должен превышать единицу.

Тем не менее, Беглов охарактеризовал ситуацию как сложную. Период нерабочих дней в Петербурге завершен, но ограничения, призванные снизить распространение вируса, будут продолжены.

Также в Смольном удовлетворены ростом темпов вакцинации. На сегодняшний день прививку от коронавируса сделали 1 миллион 944 тысячи человек. В отдельные дни в прививочных пунктах было зафиксировано более 24 тысяч вакцинирующихся. В целом же мощности городской системы здравоохранения позволяют ежедневно делать до 40 тысяч прививок.

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