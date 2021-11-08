Октябрьская дирекция по управлению ТСК вошла в число лучших компаний страны

Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом вошла в число лауреатов конкурса "100 лучших предприятий и организаций России 2021 года", став победителем в номинации "Лучшее предприятие в сфере логистики". Итоги состязания на днях подвел совет Международного форума "Инновации и развитие".

Конкурс проводится с целью содействия развития предприятий и организаций России, повышению эффективности и качества их работы, росту квалификации и профессионализма руководителей и специалистов.

"В 2020-2021 годах, с полной поддержкой инициатив со стороны Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом и лично ее руководителя А.Ю. Бельского, Октябрьская ДМ уже набрала отличный ход и готова в ближайший период стать лидером в терминальной деятельности как в подходах, так и в технологиях. Для оценки достижений Октябрьской ДМ в 2021 году, на суд экспертного совета нашей командой были представлены материалы по ключевым проектам как уже реализованным, так и реализуемым сегодня", - отметил руководитель Октябрьской дирекции Роман Агашин.

Фото: Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом

Среди масштабных проектов - концепция Универсального городского терминала Санкт-Петербург-Финляндский, он предназначен для малого, среднего бизнеса и жителей Северной столицы. В рамках расширения географии оказания услуг в сентябре запущен и успешно развивается "Сервис быстрого реагирования". Он позволяет оказывать услуги клиентам за пределами терминалов Октябрьской ДМ. Отдельно выделяется и запущенный в 2021 году новый вид железнодорожных перевозок, конкурирующий с автомобильным транспортом по срокам доставки, но выигрывающий в стоимости - "Грузовой Экспресс". Он особенно актуален для компаний среднего и малого бизнеса Северо-Запада, центральных регионов России и Дальнего Востока. "Зеленый терминал" - новый, начатый буквально несколько месяцев назад проект, предусматривающий изменения процессов в областях генерации и хранения энергии, повышения энергоэффективности терминала, использования "зеленых" технологий в транспортировке и производственных процессах. Важно и то, что многие реализованные инициативы являются пилотными.

Фото: Октябрьская дирекция по управлению терминально-складским комплексом

"Также я бы отметил, что добиться столь высокого результата, стать победителями нам позволила именно слаженная и эффективная работа профессионального коллектива, команды Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом и наших структурных подразделений", - подчеркнул Роман Агашин.

Сегодня в подразделении определен основной вектор, направленный в сторону наиболее перспективных проектов, соответствующих высоким, амбициозным целям, способным сохранить и упрочить лидерство в отрасли.

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