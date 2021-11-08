Суд разъяснил, как забрать дорогой подарок у бывших

В Петербурге Московский районный суд обязал девушку вернуть почти миллион рублей своему бывшему возлюбленному, который два года назад передал эти деньги барышне на покупку машины. Потом пара рассталась и мужчина принял решение вернуть деньги.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, в исковом заявлении мужчина просил вернуть ему 963 тысячи рублей, потраченные на машину, еще 106 тысяч - проценты по кредиту и еще в 71 тысячу мужчина оценил удорожание машины. Девушке он покупал автомобиль Lada Largus.

Деньги в автосалон вносил сам мужчина. В документах значилось, что сумма направляется для покупки машины для девушки.

Именно это обстоятельство позволило мужчине обратиться в суд. Девушка же утверждала, что деньги внесла сама и вообще, это был подарок.

Но суд, изучив документы, нигде не увидел формулировок, что деньги передаются безвозмездно. Поэтому вынес решение, что дама должна вернуть своему бывшему 963 тысячи рублей за машину и еще 12 тысяч - за неосновательное обогащение. Оснований для того, чтобы взыскивать проценты по кредиту или за удорожание машины, суд не увидел.

На судебном заседании мужчина признался, что до сих пор испытывает к девушке романтические чувства. Суд оценки чувствам истца давать не стал. Ну а у самой девушки остается три варианта, она может обжаловать решение суда, отдать своему бывшему деньги за подарок или переоформить на него машину. Если ничего этого сделано не будет, разбираться в любовной истории и судьбе образца отечественного автопрома придется судебным приставам.