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08.11.2021 19:27
Рубрика: Власть

В Петербурге завершился сезон навигации

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге 8 ноября завершена навигация. Об этом сообщает Северо-Западное управление МВД на транспорте.

Фото: Пресс-служба Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь"
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Стоит отметить, что фактически прогулочные суда по рекам и каналам перестали ходить еще с прошлой недели, когда в Петербурге начались нерабочие дни. Тогда, в рамках вводимых ограничений, Смольный запретил и деятельность по перевозке пассажиров на прогулочных судах.

К слову, эта навигация была для владельцев пассажирских судов не самой успешной. Прогулки по рекам и каналам - популярное развлечение у туристов. Но минувшим летом иностранцы массово приезжали в Город на Неве в основном в июне и июле, когда была проще эпидемическая обстановка, а также проходили матчи Чемпионата Европы по футболу.

Осенью число туристов резко упало, во-первых, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки и вводимых в городе ограничений, в-вторых, из-за понижения температуры и сокращения продолжительности светового дня.

Однако по рекам и каналам курсируют не только прогулочные суда, но и частные яхты и катерах. Их окончание навигации тоже касается. Если после 8 ноября суда появятся в акватории Невы, то частные лица рискуют получить штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностные - до 30 тысяч рублей.

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