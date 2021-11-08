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08.11.2021 11:11
Рубрика: Общество

Адыгея вошла в число лучших субъектов ЮФО по ситуации в образовании

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Министерство просвещения России провело мотивирующий мониторинг региональных систем образования. Эксперты оценивали 55 показателей из трех взаимосвязанных блоков, что позволяет дать комплексную оценку ситуации в образовании, выявить перспективы развития и проблемные точки в каждом субъекте.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Блок "Создание условий для достижения результатов" включает показатели по кадровой обеспеченности; повышению квалификации педагогов в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы"; использованию цифровых технологий; соответствию региональной системы среднего профессионального образования потребностям экономики субъекта.

Фото: Алексей Гусев
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В блоке "Достижение образовательных и воспитательных результатов" учитываются достижения учащихся школ и студентов профессиональных образовательных организаций; доля школ и организаций СПО, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и национального чемпионата профессионального мастерства; охват детей дополнительным образованием.

Организационный блок оценивает качество административно-финансовой деятельности, ведение ведомственных информационных систем.

По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов ЮФО. В сводном рейтинге по стране республика заняла 29-ю строчку.

"Мы стремимся сформировать в республике современную и эффективную систему образования, которая позволит всесторонне раскрыть таланты и потенциал наших детей. Благодаря национальному проекту, государственным программам за последние годы в Адыгее построено четыре новые школы, создано 39 центров "Точка роста" на базе сельских школ", - прокомментировал итоги мониторинга глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, также в регионе действуют детский технопарк "Кванториум" и мобильный "Кванториум", центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея", Региональный модельный центр. Идет постоянная работа с учительскими кадрами: действует республиканский Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников, проводятся конкурсы профессионального мастерства, в школы привлекаются молодые учителя.

"Мониторинг минпросвещения РФ показал как успехи, так и проблемные места в этой работе. При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона", - отметил Мурат Кумпилов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея

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