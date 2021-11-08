Глава администрации Ростова принял участие в переписи населения

Свыше 970 тысяч жителей Ростова-на-Дону приняли участие во Всероссийской переписи населения. Из них более 160 тысяч человек самостоятельно заполнили анкеты на портале Госуслуг.

Глава администрации города Алексей Логвиненко посетил один из 352 стационарных переписных участков.

"Принял участие во Всероссийской переписи населения. Заодно на личном опыте убедился, что в МФЦ созданы все условия для удобства и безопасности жителей Ростова. Процесс занимает совсем немного времени, людям не приходится стоять в очередях, соблюдаются санитарные нормы", - написал в instagram Алексей Логвиненко.

Он также отметил, что перепись населения такой же важный и ответственный шаг, как и голосование на выборах. Благодаря полученным данным идет формирование бюджетов, планируются меры социальной поддержки, реализуются образовательные и инфраструктурные проекты.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет до 14 ноября в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Можно также принять участие в переписи традиционным способом: ответив на вопросы переписчика у себя дома. Численность переписного персонала Ростовстатом в городе определена - 2 372 человека.