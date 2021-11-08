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08.11.2021 14:13
Рубрика: Общество

Глава администрации Ростова принял участие в переписи населения

Текст: Валерий Николаев
Свыше 970 тысяч жителей Ростова-на-Дону приняли участие во Всероссийской переписи населения. Из них более 160 тысяч человек самостоятельно заполнили анкеты на портале Госуслуг.
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Фото: администрация Ростова-на-Дону
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Глава администрации города Алексей Логвиненко посетил один из 352 стационарных переписных участков.

"Принял участие во Всероссийской переписи населения. Заодно на личном опыте убедился, что в МФЦ созданы все условия для удобства и безопасности жителей Ростова. Процесс занимает совсем немного времени, людям не приходится стоять в очередях, соблюдаются санитарные нормы", - написал в instagram Алексей Логвиненко.

Он также отметил, что перепись населения такой же важный и ответственный шаг, как и голосование на выборах. Благодаря полученным данным идет формирование бюджетов, планируются меры социальной поддержки, реализуются образовательные и инфраструктурные проекты.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет до 14 ноября в многоканальном формате - любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале Госуслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участках. Можно также принять участие в переписи традиционным способом: ответив на вопросы переписчика у себя дома. Численность переписного персонала Ростовстатом в городе определена - 2 372 человека.

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