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08.11.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

Мэрию Ейска оштрафовали на 200 тысяч рублей

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Администрацию Ейска обязали выплатить два штрафа в общем размере 200 тысяч рублей за то, что она не выполнила требования судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю, речь идет о нарушениях в области пожарной и экологической безопасности.

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- Согласно первому исполнительному листу, администрация была обязана устранить нарушения в области пожарной безопасности - в частности, привести в рабочее состояние наружные противопожарные источники водоснабжения микрорайонов "Поле слез" и "Поле чудес". - говорится в сообщении ведомства.

Второе требование касалось экологии - власти Ейска должны были начать разработку документов для строительства системы централизованного водоотведения, но так и не сделали этого.

Штраф с администрации города предстоит взыскать судебным приставам.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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