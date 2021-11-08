Мэрию Ейска оштрафовали на 200 тысяч рублей

Администрацию Ейска обязали выплатить два штрафа в общем размере 200 тысяч рублей за то, что она не выполнила требования судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Краснодарскому краю, речь идет о нарушениях в области пожарной и экологической безопасности.

- Согласно первому исполнительному листу, администрация была обязана устранить нарушения в области пожарной безопасности - в частности, привести в рабочее состояние наружные противопожарные источники водоснабжения микрорайонов "Поле слез" и "Поле чудес". - говорится в сообщении ведомства.

Второе требование касалось экологии - власти Ейска должны были начать разработку документов для строительства системы централизованного водоотведения, но так и не сделали этого.

Штраф с администрации города предстоит взыскать судебным приставам.