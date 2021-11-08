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08.11.2021 18:37
Рубрика: Происшествия

В горах Сочи четвертый месяц ищут туриста из Челябинска

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)

Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России возобновили поиски 30-летнего туриста из Челябинска, который пропал в горах Сочи в начале августа. Как сообщила пресс-секретарь отряда Юлия Алексеева, туриста ищут 17 сотрудников ведомства в районе маршрута 8А "Урочище Медвежьи ворота - Бзерпинский карниз - Лагерь Холодный" Кавказского природного биосферного заповедника.

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- Поисковые работы были возобновлены 6 ноября. Спасатели Южного РПСО МЧС России поднялись на гору Перевальная Южная, разбили базовый лагерь и провели осмотр горнолесной местности в районе Бзерпинского карниза. В следующие сутки обследовали местность в районе горы Перевальная Южная, сегодня гору Табунная Северная в сторону реки Пслух, район горы Коготь, пик Бзерпи, - отметили в пресс-службе.

Пока найти следов пропавшего мужчины не удалось, поиски продолжаются.

Турист пропал в горах Сочи между 31 июля и 3 августа. Он в одиночку отправился на маршрут, но перестал выходить на связь. Сотрудники МЧС начали поиски 7 августа. Палатку с вещами мужчины нашли быстро, но его самого обнаружить так и не удалось. По версии спасателей, он мог попытаться подняться на гору.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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