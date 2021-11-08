В горах Сочи кабриолет столкнул девушку с обрыва

В Адлерском районе Сочи кабриолет сбил девушку в обрыв, рассказала "РГ" руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Инцидент произошел в селе Эсто-Садок, на площади Виктория, 1 в минувшую субботу, но известно о нем стало только сейчас.

По предварительным данным, 26-летний житель Хабаровска за рулем автомобиля Ford Mustang не справился с управлением, наехал на 31-летнюю девушку, которая стояла на краю опорной стены и после наезда упала в обрыв.

Пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали. Виновник аварии не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.