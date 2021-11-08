В горах Сочи кабриолет столкнул девушку с обрыва

Новости

Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко 10:11
Китай выстроил в пустыне флот США для отработки ракетных ударов 10:07
В Москве и МО приостановлен бесплатный проезд для непривитых пенсионеров 09:56
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького 09:40
Умер экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов 09:39
В Домодедово с машин каршеринга сняли автомобильные катализаторы 09:30
Михаил Мишустин поручил проводить международную олимпиаду по философии 09:21
ПВО Крыма усилят комплексы С-350 "Витязь" 09:16
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США 08:47
ВОЗ дала новые рекомендации о порядке бустерной вакцинации 07:47
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен 07:40
Депутат Рады предупредил украинские власти о последствиях агрессии в Донбассе 07:27
В России начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19 06:25
США с 8 ноября разрешат въезд только привитым от COVID-19 иностранцам 05:58
Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO в Швеции 05:30
USA Today: Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38 процентов 04:55
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ 04:19
Гинцбург: При ускорении вакцинации COVID можно одолеть за несколько месяцев 03:45
Захарова: Нужны практические шаги США для налаживания работы дипмиссий 03:18
В Венесуэле начнут прививать от COVID-19 детей старше двух лет 02:45
Меркель не будет заниматься политикой после ухода с поста канцлера 02:22
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител 01:49
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10 процентов акций Tesla 01:24
Утечка газа названа возможной причиной взрыва в кафе Казахстана 00:55
В баскетбольной Единой лиге "Локо" отыгрался у "Енисея" с "минус 17" 07.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 10:03
Рубрика: Происшествия

В горах Сочи кабриолет столкнул девушку с обрыва

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: Отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю
Фото: Отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю

В Адлерском районе Сочи кабриолет сбил девушку в обрыв, рассказала "РГ" руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю
В Севастополе мужчина погиб после падения автомобиля с обрыва

Инцидент произошел в селе Эсто-Садок, на площади Виктория, 1 в минувшую субботу, но известно о нем стало только сейчас.

По предварительным данным, 26-летний житель Хабаровска за рулем автомобиля Ford Mustang не справился с управлением, наехал на 31-летнюю девушку, которая стояла на краю опорной стены и после наезда упала в обрыв.

Пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали. Виновник аварии не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
СМИ: Минсельхоз хочет отменить пошлину на мясо ради стабилизации цен
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
Скончался бывший глава Минэнерго Сергей Шматко
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ