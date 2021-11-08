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08.11.2021 16:25
Рубрика: Власть

В Крыму рассуждения Зеленского об освобождении Киева назвали дремучими

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Дремучими и невежественными являются исторические оценки, высказанные действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в контексте очередной годовщины освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков. Такое мнение РИА Новости высказал глава Общественной палаты Крыма, политолог Александр Форманчук.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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- Зеленский дремуч и невежественен в вопросах истории, своими высказываниями он только унижает память освободителей Киева, - сказал Форманчук. - Нужно чтить героизм советских людей, форсировавших Днепр и освободивших Киев, а не искать виновных.

Накануне Зеленский сделал очередное заявление в своем Telegram-канале, дав оценку операции освобождения Киева. По мнению украинского президента, стратегическая наступательная операция советского командования, целью которой было освобождение Киева, была непродуманной. Опираясь на данные "независимых" историков, политик заявил, что при штурме Днепра погибло около одного миллиона человек. В том число при битве за Киев жертвами стало большое число местных жителей, которые были плохо вооружены и обмундированы. Их, якобы, отправили штурмовать Киев, даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинные размеры потерь. В целом, по мнению Зеленского, операция освобождения свидетельствовала о "безграничном равнодушии и жестокости" руководства СССР к судьбе своих граждан.

Напомним, Киев был освобожден войсками 1-го Украинского фронта под командованием генерала Николая Ватутина. 6 ноября 1943 года советские войска взяли город под контроль, создав на правобережной Украине плацдарм для дальнейшего наступления.

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