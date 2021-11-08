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08.11.2021 11:16
Рубрика: Власть

В Сочи с начала года выявили свыше 360 самостроев

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

С начала года в Сочи выявлено более 360 объектов самовольного строительства, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Максим Тищенко/ТАСС
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- Помощь в выявлении и пресечении фактов самовольного строительства оказывает депутатский корпус, правоохранительные органы и общественность, - рассказал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслан Ачмизов. - Для большего охвата территории задействованы беспилотные летательные средства.

В городе-курорте продолжаются работы по сносу незаконных объектов недвижимости. К демонтажу очередного семиэтажного самостроя площадью застройки порядка 650 квадратных метров на улице Транспортной в Центральном районе приступили после судебного решения.

- Все работы проводятся в соответствии с техникой безопасности и планом организации демонтажа, - отметил директор МУП "СтройПроектСервис" Константин Дзеранов. - На данном этапе уже демонтирована крыша, ведется подготовка для запуска специализированной техники.

Сейчас в Сочи продолжается демонтаж пяти объектов, признанных судом незаконными и подлежащими сносу.

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