В Сочи с начала года выявили свыше 360 самостроев

С начала года в Сочи выявлено более 360 объектов самовольного строительства, сообщает пресс-служба мэрии.

- Помощь в выявлении и пресечении фактов самовольного строительства оказывает депутатский корпус, правоохранительные органы и общественность, - рассказал заместитель начальника управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Аслан Ачмизов. - Для большего охвата территории задействованы беспилотные летательные средства.

В городе-курорте продолжаются работы по сносу незаконных объектов недвижимости. К демонтажу очередного семиэтажного самостроя площадью застройки порядка 650 квадратных метров на улице Транспортной в Центральном районе приступили после судебного решения.

- Все работы проводятся в соответствии с техникой безопасности и планом организации демонтажа, - отметил директор МУП "СтройПроектСервис" Константин Дзеранов. - На данном этапе уже демонтирована крыша, ведется подготовка для запуска специализированной техники.

Сейчас в Сочи продолжается демонтаж пяти объектов, признанных судом незаконными и подлежащими сносу.