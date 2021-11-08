На Урале прокуратура проверит приемную семью, из которой ушла девочка

Прокуратура Свердловской области проверяет информацию, появившуюся в местных СМИ в минувшие выходные: сообщалось, что из семьи опекунов ушла девочка, будто бы потому, что там плохо обращались с приемными детьми.

Дело было в Североуральске. Как передает пресс-служба надзорного органа, в публикации указывалось, что дети плохо питаются и даже голодают, родители не покупают одежду и обувь (в том числе школьную и зимнюю), могут оставить без присмотра одних на несколько дней, наказать.

В приемной семье будет проведена проверка, выяснится, соответствуют ли эти факты реальному положению дел. Также прокуроры дадут оценку работе органов опеки и попечительства, опросят преподавателей учебных учреждений, которые посещают дети.