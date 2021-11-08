Россия воссоздает снаряды забытого калибра 45 мм на качественно новом уровне

В России ведутся работы по воссозданию снарядов забытого калибра 45 мм на качественно новом уровне, в том числе с управляемым дистанционным подрывом.

Одной из основных мировых тенденций развития снарядов малого калибра становится создание комплексов управляемого подрыва их на траектории полета. И российская оборонка в тренде.

В нашей стране головной разработчик малокалиберных боеприпасов для всех видов и родов войск Вооруженных сил - НПО "Прибор" имени С.С.Голембиовского". Специалисты этого объединения смогли разработать и запустить в производство ряд по-настоящему прорывных изделий.

В частности, создан комплекс дистанционного управления временем подрыва 30 мм снарядов в составе боевой машины поддержки танков "Терминатор". Проведенные испытания показали повышение эффективности поражения живой силы противника до 7 раз. Действительно, один снаряд - одна уничтоженная цель, в которую еще надо попасть. А одновременный подрыв даже над окопавшимся противником очереди из десяти снарядов дает совершенно другой эффект за счет сотен осколков. Особенность снарядов в том, что они подрываются точно над тем сектором, где залегла вражеская пехота.

В настоящее время приоритетной задачей становится борьба с малоразмерными беспилотниками противника. Основным средством их огневого поражения в ближней зоне является именно малокалиберная скорострельная артиллерия. Использование снарядов с управляемым подрывом также многократно повышает эффективность борьбы с такими дронами, которые поразить боеприпасами контактного действия практически невозможно.

И по-настоящему сенсационная новость. В НПО "Прибор" ведутся работы по воссозданию снарядов забытого калибра 45 мм на качественно новом уровне, в том числе с управляемым дистанционным подрывом.

Одним из направлений развития малокалиберного вооружения является совершенствование гранатометных средств ближнего боя.

Разработанные и принятые на вооружение значительно модернизированные гранатометные выстрелы повышают эффективность осколочного действия не менее чем в 1,5-2 раза по сравнению с предшествующими аналогами.

В 2014 году принят на вооружение новый осколочный выстрел ВОГ-30Д, увеличивший дальность стрельбы автоматических гранатометов АГС-17 и АГС-30 на 25% за счет оптимизации аэродинамической формы гранаты.

В 2009 году принят на вооружение 40 мм подствольный гранатомет ГП-34 с новым боекомплектом выстрелов, включающим семь типов гранат. Вследствие этого значительно возросла боеспособность за счет повышения продуктивности основной номенклатуры гранат и возможности создания новых эффектов подавления: фугасного, зажигательного, дымового, осветительного.

Принятие на вооружение нового 40 мм автоматического гранатометного комплекса "Балкан", разработанного НПО "Прибор" в массе 30 мм штатного гранатомета АГС-17, существенно повысит эффективность за счет увеличения дальности стрельбы и могущества гранаты, которая по этому показателю более чем в 2 раза превосходит лучшие зарубежные аналоги. Следующий шаг - это создание на базе комплекса "Балкан" гранатометного комплекса калибра 40/45 мм с воздушным подрывом гранат, что, в свою очередь, позволит значительно повысить эффективность при решении типовых боевых задач.

Создавая перспективные образцы вооружения и обеспечивая выполнение в рамках производственной кооперации государственного оборонного заказа по серийным поставкам, коллектив НПО "Прибор" имени С. С. Голембиовского" достойно продолжает славные боевые и трудовые традиции военного и послевоенного поколения тружеников боеприпасной отрасли.

Завод № 398 по производству взрывателей, снаряжению и сборке боеприпасов, ставший прародителем сегодняшнего Научно-производственного объединения, был создан ровно 80 лет назад - 5 ноября 1941 года. Распоряжением Государственного Комитета Обороны СССР от 5 июня 1945 года № 8928 и приказом Наркомата боеприпасов СССР от 13 июня 1945 года № 220 на базе Завода № 398 было сформировано конструкторское бюро по малокалиберным боеприпасам, получившее наименование "Государственное союзное конструкторское бюро № 398" (ГСКБ-398).

В 1970 году предприятие возглавил Станислав Станиславович Голембиовский, который более 20 лет успешно руководил коллективом и имя которого сегодня носит НПО "Прибор".

За прошедшие годы предприятие разработало и освоило серийное производство более 100 видов малокалиберных боеприпасов и отдельных систем вооружения. Уже в новой России было освоено серийное производство шестнадцати новых образцов боеприпасов, не уступающих, а по отдельным показателям превосходящих разработки зарубежных конкурентов.

Настоящим прорывом стало создание малокалиберного пушечного вооружения нового поколения на базе 30 мм патронов, имеющих единое для всех видов и родов войск баллистическое решение.

Под новые 30 мм патроны были разработаны: морской автомат АО-18, авиационные пушки ГШ-6-30, ГШ-30, ГШ-301, пушки 2А42, 2А72 для боевых машин пехоты и вертолетов, автомат 2А38 для зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска". Эти артсистемы созданы коллективом Конструкторского бюро приборостроения (г. Тула) под руководством выдающихся конструкторов вооружения А.Г. Шипунова и В.П. Грязева.

Для увеличения живучести стволов, снятия ограничений по режимам стрельбы и рационального использования боекомплектов была разработана концепция боеприпасов нового поколения, в основу которой легла конструкция снаряда с пластмассовым ведущим устройством. Результатом проведенных исследований явилось создание полимерного материала для ведущих устройств, функционирующего в условиях высоких температурных и механических нагрузок.

Отечественные малокалиберные боеприпасы были и будут одними из самых эффективных в мировом артиллерийском арсенале. Так же как и наши малокалиберные пушки.