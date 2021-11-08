Распоряжение губернатора Рязанской области от 3 ноября 2021 года № 323-рг

Внести в распоряжение Губернатора Рязанской области от 17.03.2020 № 70-рг (в редакции распоряжений Губернатора Рязанской области от 18.03.2020 № 77-рг, от 20.03.2020 № 81-рг, от 23.03.2020 № 89-рг, от 27.03,2020 № 97-рг, от 27.03.2020 № 99-рг, от 28.03.2020 № 100-рг, от 30.03.2020 № 101-рг, от 31.03.2020 № 105-рг, от 02.04.2020 № 107-рг, от 04.04.2020 № 109-рг, от 05.04.2020 № 110-рг, от 07.04.2020 № 113-рг, от 11.04.2020 № 120-рг, от 17.04.2020 № 127-рг, от 23.04.2020 № 131-рг, от 29.04.2020 № 139-рг, от 10.05.2020 № 151-рг, от 13.05.2020 № 154-рг, от 28.05.2020 № 173-рг, от 29.05.2020 № 182-рг, от 02.06.2020 № 188-рг, от 18.06.2020 № 210-рг, от 26.06.2020 № 222-рг, от 30.06.2020 № 228-рг, от 03.07.2020 № 235-рг, от 09.07.2020 № 241-рг, от 09.07.2020 № 242-рг, от 22.07.2020 № 255-рг, от 30.07.2020 № 268-рг, от 06.08.2020 № 277-рг, от 07.08.2020 № 279-рг, от 18.08.2020 № 288-рг, от 21.08.2020 № 294-рг, от 28.08.2020 № 302-рг, от 11.09.2020 № 320-рг, от 30.09.2020 № 342-рг, от 13.10.2020 № 358-рг, от 20.10.2020 № 369-рг, от 23.10.2020 № 373-рг, от 28.10.2020 № 377-рг, от 30.10.2020 № 382-рг, от 03.11.2020 № 385-рг, от 03.11.2020 № 388-рг, от 06.11.2020 № 389-рг, от 06.11.2020 № 392-рг, от 13.11.2020 № 400-рг, от 19.11.2020 № 407-рг, от 20.11.2020 № 408-рг, от 04.12.2020 № 428-рг, от 10.12.2020 № 435-рг, от 17.12.2020 № 444-рг, от 25.12.2020 № 460-рг, от 29.12.2020 № 471-рг, от 15.01.2021 № 2-рг, от 15.01.2021 № 3-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 10.02.2021 № 30-рг, от 25.02.2021 № 44-рг, от 10.03.2021 № 57-рг, от 24.03.2021 № 74-рг, от 31.03.2021 № 83-рг, от 08.04.2021 № 94-рг, от 16.04.2021 № 105-рг, от 30.04.2021 № 121-рг, от 21.05.2021 № 135-рг, от 04.06.2021 № 144-рг, от 16.06.2021 № 152-рг, от 30.06.2021 № 166-рг, от 12.07.2021 № 186-рг, от 15.07.2021 № 191-рг, от 29.07.2021 № 208-рг, от 12.08.2021 № 221-рг, от 26.08.2021 № 241-рг, от 10.09.2021 № 256-рг, от 22.09.2021 № 267-рг, от 24.09.2021 № 273-рг, от 08.10.2021 № 294-рг, от 14.10 2021 № 299-рг, от 22.10.2021 № 309-рг, от 28.10.2021 № 316-рг, от 29.10.2021 № 319-рг) следующие изменения:

1) в пункте 8 слова "по 7 ноября 2021 года" заменить словами "по-15 ноября 2021 года";

2) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"Предприятиям общественного питания (организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по Предоставлению продуктов питания и напитков) обеспечить исполнение рекомендаций по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 3.1/2.3.6.0190-20., утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.05.2020.";

3) в пункте 12.1:

слова "по 7 ноября 2021 года" заменить словами "по 15 ноября 2021 года";

после слов "торгово-развлекательных центров (комплексов)" дополнить словами ", салонов красоты";

4) в пунктах 15.1, абзацах третьем, пятом, шестом/восьмом, девятом пункта 17, пунктах 22, 24, в подпункте втором пункта 41, в пунктах 42, 43 слова "по 7 ноября 2021 года" заменить словами "по 15 ноября 2021 года";

5) в абзаце восьмом пункта 17, абзаце третьем пункта 24 после слов (не достигших возраста 18 лет) дополнить словами ", за исключением лиц, входящих в списки кандидатов в спортивные сборные команды Рязанской области по соответствующим видам спорта,";

6) в абзаце шестом пункта 26 после слов "государственной регистрации смерти" дополнить словами ", а также за исключением регистрации, подтверждения и восстановления доступа к учетной записи заявителей в единой системе идентификации и аутентификации;".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов







