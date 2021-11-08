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08.11.2021,  
04:36
Текст:  Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8603)

Создана ловушка для беспилотников

В России разработан специальный боеприпас, который способен ловить в сети малоразмерные беспилотники и планирующие авиабомбы.
Использование сети для ловли беспилотников эффективнее, чем применение снарядов и даже обученных орлов. Фото: REUTERS Использование сети для ловли беспилотников эффективнее, чем применение снарядов и даже обученных орлов. Фото: REUTERS
Использование сети для ловли беспилотников эффективнее, чем применение снарядов и даже обученных орлов. Фото: REUTERS

Создали ловца дронов ученые Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института технической физики. Как сообщает РИА Новости, снаряд был запатентован в конце октября 2021 года. Сейчас специалисты готовятся к изготовлению и предварительным испытаниям этого изделия.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Система состоит из ракеты с блоком наведения. В корпусе снаряда - набор метательных блоков. В каждом из них находятся взрывчатка и поражающие элементы, которые состоят из грузов, соединенных гибкими режущими элементами.

Когда снаряд подлетает к цели, из него попарно выстреливаются грузы и растягивают режущую сеть. Как правило, легкий беспилотник или планирующая бомба сделаны из пластика, который легко режется сетью.

Ловец дронов именно захватывает и спускает цель на землю, а не уничтожает ее. Это позволяет получить для изучения специалистами совершенно целый, не поврежденный беспилотник.

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