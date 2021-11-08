Законопроект Тульской области "О бюджете Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики бюджета Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить основные характеристики бюджета Тульской области (далее - бюджет области) на 2022 год:

1) общий объем доходов бюджета области в сумме 93 884 023 165,08 рубля;

2) общий объем расходов бюджета области в сумме 97 344 388 492,95 рубля;

3) дефицит бюджета области в сумме 3 460 365 327,87 рубля.

2. Утвердить основные характеристики бюджета области на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов бюджета области на 2023 год в сумме 97 363 472 455,14 рубля и на 2024 год в сумме 101 883 357 029,85 рубля;

2) общий объем расходов бюджета области на 2023 год в сумме 97 708 041 168,22 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 600 000 000,00 рубля, и на 2024 год в сумме 102 124 118 627,93 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 000 000 000,00 рубля;

3) дефицит бюджета области на 2023 год в сумме 344 568 713,08 рубля и на 2024 год в сумме 240 761 598,08 рубля.

Статья 2. Доходы бюджета области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем доходов бюджета области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить, что доходы бюджета области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, пеней и штрафов по ним, задолженности по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам, неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

2. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом области, бюджетами муниципальных образований Тульской области и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Тульской области, не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и Тульской области, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Утвердить нормативы отчислений в бюджет Тульской области от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации; налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства; налога на доходы физических лиц, в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей; налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации; налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

4. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в доходы бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области зачисляются платежи от отдельных федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет области в соответствии с едиными нормативами отчислений, установленными Законом Тульской области от 11 ноября 2005 года № 639-ЗТО "О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области".

5. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации; налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства; налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей; налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации и налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), подлежащего зачислению в бюджет области в соответствии с законодательством Российской Федерации, заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным районам (городским округам) Тульской области после замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации; налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года, а также доходов в виде суммы процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств - участников Союзного государства; налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей; налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации и налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента), подлежащего зачислению в бюджет области в соответствии с законодательством Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

7. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Тульской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, исходя из зачисления в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2022 год - 30 процентов, на 2023 год - 30 процентов, на 2024 год - 30 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета области от указанного налога согласно приложению 7 к настоящему Закону.

8. Утвердить нормативы отчислений в бюджет области от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

9. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) Тульской области от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, подлежащего зачислению в бюджет области в соответствии с законодательством Российской Федерации, заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 4. Порядок зачисления прибыли государственных унитарных предприятий Тульской области в бюджет области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в бюджет области зачисляется часть прибыли государственных унитарных предприятий Тульской области, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах согласно приложению 10 к настоящему Закону в порядке и сроки, которые устанавливаются правительством Тульской области.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых государственными учреждениями Тульской области

Главные распорядители средств бюджета области, в ведении которых находятся казенные учреждения Тульской области, осуществляющие приносящую доходы деятельность, имеют право распределять бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом зачисляемых в бюджет области объемов доходов от приносящей доходы деятельности, осуществляемой этими учреждениями.

Статья 6. Безвозмездные поступления в бюджет области

1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет области из федерального бюджета в 2022 году в сумме 14 207 815 672,74 рублей, в 2023 году в сумме 12 687 914 226,78 рублей, в 2024 году в сумме 11 894 568 500,00 рублей.

2. Утвердить объем прочих безвозмездных поступлений в 2022 году в сумме 62 402 181,23 рублей, в 2023 году в сумме 63 540 934,91 рублей, в 2024 году в сумме 64 440 582,62 рублей.

3. Учесть в доходах бюджета области субсидии из бюджета муниципального образования город Тула на 2022 год в сумме 72 066 798,58 рублей, на 2023 год в сумме 105 249 815,50 рублей, на 2024 год в сумме 136 652 801,45 рублей.

4. Утвердить объем прочих безвозмездных поступлений в бюджет области от государственных (муниципальных) организаций на 2022 год в сумме 4 450 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 4 450 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 4 450 000,00 рублей.

Статья 7. Бюджетные ассигнования бюджета области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета области на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 8 122 288 290,55 рубля, на 2023 год в сумме 8 636 105 793,42 рубля и на 2024 год в сумме 9 075 972 689,34 рубля.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета области на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

3. Утвердить:

1) ведомственную структуру расходов бюджета области на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов бюджета области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

4. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета области на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

5. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджета области на государственную поддержку семьи и детей на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета области по разделам, подразделам расходов классификации расходов бюджета области на государственную поддержку семьи и детей на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в случаях и порядках, установленных правительством Тульской области.

7. Субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке и на условиях, установленных правительством Тульской области.

Статья 8. Дорожный фонд Тульской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области на 2022 год в сумме 7 520 554 070,93 рубля, на 2023 год в сумме 7 579 004 221,70 рубля, на 2024 год в сумме 7 856 303 213,40 рубля.

Статья 9. Резервный фонд Тульской области

Утвердить размер Резервного фонда Тульской области на 2022 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 50 000 000,00 рубля и на 2024 год в сумме 50 000 000,00 рубля.

Статья 10. Резервный фонд правительства Тульской области

1. Предусмотреть в составе расходов бюджета области резервный фонд правительства Тульской области на 2022 год в сумме 100 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 100 000 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 100 000 000,00 рубля.

2. Порядок использования средств резервного фонда правительства Тульской области устанавливается правительством Тульской области.

Статья 11. Инвестиционный фонд Тульской области

Утвердить объем бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области на 2022 год в сумме 900 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 900 000,00 рубля и на 2024 год в сумме 900 000,00 рубля.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить, что расходы на оплату услуг по доставке (выплате) денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки осуществляются в размере, не превышающем 1,9 процента от общего объема денежных средств, выделенных на их реализацию.

Статья 13. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоохранения

Утвердить объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на 2022 год в сумме 6 355 436 300,00 рубля, на 2023 год в сумме 6 610 898 600,00 рубля и на 2024 год в сумме 6 876 598 800,00 рубля.

Статья 14. Особенности использования средств, предоставленных из бюджета области на формирование регионального продовольственного фонда

Средства, переданные органам местного самоуправления в соответствии со статьей 121 Закона Тульской области от 24 декабря 2010 года № 1527-ЗТО "О бюджете Тульской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов", направляются на решение вопросов местного значения в соответствии с решениями органов местного самоуправления о бюджете муниципального образования.

Статья 15. Особенности финансового обеспечения регионального проекта "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области" государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области"

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию регионального проекта "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Тульской области" государственной программы Тульской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Тульской области", направляются региональному оператору - Региональному фонду развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на социальные выплаты гражданам в порядке, установленном правительством Тульской области, в 2022 году в объеме 30 000 000,00 рубля, в 2023 году в объеме 30 000 000,00 рубля, в 2024 году в объеме 30 000 000,00 рубля.

Статья 16. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление министерством экономического развития Тульской области взноса в уставный капитал Акционерного общества "Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области" в целях организации его текущей деятельности на 2022 год в сумме 100 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 158 840 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 351 427 000,00 рубля.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление министерством экономического развития Тульской области взноса в уставный капитал Акционерного общества "Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области" в целях создания объектов капитального строительства инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, включенных в сводный перечень новых инвестиционных проектов на 2022 год в сумме 1 458 959 400,00 рубля, на 2023 год в сумме 1 458 959 400,00 рубля, на 2024 год в сумме 1 458 959 400,00 рубля".

Статья 17. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области, на 2022 год в сумме 29 072 567 175,17 рубля, на 2023 год в сумме 26 247 321 781,83 рубля и на 2024 год в сумме 25 915 817 776,46 рубля.

2. Установить уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципальных образований Тульской области (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), равный среднему в расчете на одного жителя по муниципальным районам (городским округам) Тульской области, увеличенному в 1,5 раза.

3. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области для определения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) равным 0,79417 ежегодно.

4. Установить на 2023 год долю распределенного объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области равной 1.

5. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2022 год в сумме 1 648 653 991,09 рубля, на 2023 год в сумме 1 724 153 187,89 рубля, на 2024 год в сумме 1 548 667 416,90 рубля.

6. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2022 год согласно приложению 19 (таблица 1) к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 (таблица 1) к настоящему Закону.

7. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений равным 235,05; 244,45 и 254,23 соответственно.

8. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений равным 235,05; 244,45 и 254,23 соответственно.

9. Утвердить объем дотаций на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", на 2022 год в сумме 30 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 30 000 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 30 000 000,00 рубля.

10. Утвердить объем дотаций на стимулирование муниципальных районов и городских округов по улучшению качества управления муниципальными финансами на 2022 год в сумме 10 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 10 000 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 10 000 000,00 рубля.

11. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2022 год в сумме 451 821 888,91 рубля, на 2023 год в сумме 456 261 312,11 рубля, на 2024 год в сумме 702 963 683,10 рубля.

12. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2022 год согласно приложению 19 (таблица 2) к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 (таблица 2) к настоящему Закону.

13. Утвердить объем иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию дополнительных мер поддержки бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области на 2022 год в сумме 100 000 000,00 рубля.

Установить, что предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на реализацию дополнительных мер поддержки бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области осуществляется в случае недостаточности доходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области.

14. Утвердить объем иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2022 год в сумме 172 050 948,50 рубля, на 2023 год в сумме 183 174 515,30 рубля, на 2024 год в сумме 195 200 448,20 рубля.

Установить, что предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры осуществляется в случае прогнозирования увеличения среднемесячной начисленной заработной платы работников учреждений социальной сферы в Тульской области на очередной финансовый год и плановый период.

15. Утвердить распределение иных дотаций из бюджета области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры на 2022 год согласно приложению 19 (таблица 3) к настоящему Закону, плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 (таблица 3) к настоящему Закону.

16. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области, предоставляемых из бюджета области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

17. Утвердить объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2022 год в сумме 5 810 543 092,13 рубля, на 2023 год в сумме 4 842 721 558,44 рубля, на 2024 год в сумме 4 377 609 366,03 рубля.

18. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2022 год согласно приложению 19 (4 - 37, 73) к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 (таблицы 4 - 24, 52) к настоящему Закону.

19. Утвердить объем субвенций бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2022 год в сумме 16 930 191 164,34 рубля, на 2023 год в сумме 17 575 362 469,96 рубля, на 2024 год в сумме 18 233 656 237,04 рубля.

20. Утвердить распределение субвенций по муниципальным районам (городским округам) Тульской области из бюджета области на 2022 год согласно приложению 19 (таблицы 38 - 58) к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 (таблицы 25 - 45) к настоящему Закону.

21. Установить, что не распределенные между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области субвенции (нераспределенный резерв) бюджетам муниципальных образований для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг ежегодно в сумме 100 000 000,00 рубля распределяются между бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области в порядке, установленном правительством Тульской области, на те же цели без внесения изменений в настоящий Закон.

22. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2022 год в сумме 3 919 306 090,20 рубля, на 2023 год в сумме 1 425 648 738,13 рубля, на 2024 год в сумме 817 720 625,19 рубля.

23. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области из бюджета области на 2022 год согласно приложению 19 (таблицы 59 - 72) к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 (таблицы 46 - 51) к настоящему Закону.

24. Осуществлять в 2022 году перечисление целевых субвенций из бюджета области на реализацию пунктов 3, 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" по утвержденным постановлением правительства Тульской области нормативам обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.

25. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета области бюджетам муниципальных образований Тульской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет области в течение первых 10 рабочих дней 2022 года.

26. Утвердить методику расчета нормативов для распределения субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

27. Утвердить методику расчета нормативов для распределения субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации согласно приложению 23 к настоящему Закону.

28. Передать Управлению Федерального казначейства по Тульской области в 2022 году полномочия получателя средств бюджета области по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета области местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный правительством Тульской области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 18. Межбюджетные трансферты федеральному бюджету, Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых федеральному бюджету в форме субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2022 год в сумме 997 600,00 рубля, на 2023 год в сумме 2 269 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 2 269 000,00 рубля.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области на возмещение затрат по выплате пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, на 2022 год в сумме 3 600 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 3 600 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 3 600 000,00 рубля.

Статья 19. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Тульской области

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области предоставляются из бюджета области ежегодно в объеме до 100 000 000,00 рубля:

на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, на срок, не выходящий за пределы финансового года;

для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, в том числе в целях погашения долговых обязательств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области в виде обязательств по кредитам, полученным бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области от кредитных организаций, на срок до пяти лет.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере одной второй ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит предоставляется по письменному обращению уполномоченного органа местного самоуправления, представляющего муниципальный район (городской округ) Тульской области, в адрес правительства Тульской области с указанием суммы испрашиваемого кредита.

Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тульской области без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных договором о предоставлении бюджетного кредита.

4. Выдача бюджетного кредита оформляется договором о предоставлении бюджетного кредита между уполномоченным органом местного самоуправления, представляющим муниципальный район (городской округ) Тульской области, и министерством финансов Тульской области.

На основании указанного договора министерство финансов Тульской области производит перечисление средств с единого счета бюджета области на единый счет бюджета муниципального района (городского округа) Тульской области.

Статья 20. Возможность, способы и основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Тульской областью

1. Реструктуризации подлежат неисполненные денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) муниципальных образований Тульской области по возврату бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета области до 1 января 2022 года на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области, в том числе в целях погашения долговых обязательств бюджетов муниципальных районов (городских округов) Тульской области в виде обязательств по кредитам, полученным бюджетами муниципальных районов (городских округов) Тульской области от кредитных организаций, вытекающие из договоров о предоставлении бюджетам муниципальных образований Тульской области бюджетных кредитов из бюджета области, срок погашения по которым истек.

Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Тульской областью регулируется следующим способом: основанные на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе с предоставлением отсрочки или рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей перед Тульской областью.

2. Реструктуризация денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципального образования Тульской области проводится при условии, что осуществление муниципальным образованием Тульской области возврата задолженности по бюджетному кредиту в установленный договором о предоставлении бюджету муниципального образования Тульской области бюджетного кредита из бюджета области срок приведет к возникновению кассового разрыва в бюджете муниципального образования Тульской области.

3. Правила (основания, условия и порядок) проведения реструктуризации денежных обязательств (задолженности по бюджетным кредитам) устанавливаются правительством Тульской области.

Статья 21. Государственный долг Тульской области

1. Установить следующие параметры государственного долга Тульской области:

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 27 929 228 900,53 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тульской области - 4 000 000 000,00 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 28 093 653 613,61 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тульской области - 4 000 000 000,00 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Тульской области по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 28 170 175 211,69 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Тульской области - 4 000 000 000,00 рубля.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Тульской области в 2022 году в сумме 682 596 383,85 рубля, в 2023 году в сумме 903 208 348,30 рубля, в 2024 году в сумме 1 233 447 047,09 рубля, в том числе на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам из федерального бюджета на 2022 год в сумме 10 836 015,91 рубля, на 2023 год в сумме 10 211 717,06 рубля, на 2024 год в сумме 9 585 857,35 рубля.

3. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Тульской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

4. Утвердить программу государственных гарантий Тульской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 22. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита бюджета области

Утвердить:

1) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета области на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Закону;

2) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета области на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

Статья 23. Право осуществления государственных внутренних заимствований Тульской области

Предоставить право осуществления государственных внутренних заимствований Тульской области от имени Тульской области министерству финансов Тульской области.

Статья 24. Особенности исполнения бюджета области в 2022 году

1. Установить, что остатки средств бюджета области на начало текущего финансового года в объеме 300 000 000,00 рубля (за исключением остатков средств, поступивших из других бюджетов бюджетной системы и государственных организаций, дорожного фонда Тульской области), в том числе средства Резервного фонда Тульской области, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

Установить, что остатки средств бюджета области на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Тульской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в соответствии с решениями правительства Тульской области направляются в 2022 году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета области в 2022 году сверх утвержденных статьей 2 настоящего Закона, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут направляться на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств Тульской области в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований без внесения изменений в настоящий Закон.

3. Установить, что в ходе исполнения настоящего Закона по представлению главных распорядителей средств бюджета области министр финансов Тульской области вправе принимать решения о внесении изменения в сводную бюджетную роспись в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Тульской области от 9 июня 2008 года № 1015-ЗТО "О бюджетном процессе в Тульской области".

4. Установить следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета области:

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 803 477 612,00 рубля в 2022 году, до 1 103 180 226,10 рубля в 2023 году, до 907 922 646,14 рубля в 2024 году, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, а также в объеме, направленном на увеличение зарезервированных бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем шестым настоящей части, на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, в том числе на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов, сверх объемов, установленных настоящим Законом;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 11 настоящего Закона бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджета области, в объеме 900 000,00 рубля в 2022 году, 900 000,00 рубля в 2023 году, 900 000,00 рубля в 2024 году в случае принятия правительством Тульской области нормативных правовых актов об утверждении паспортов проектов, реализуемых с использованием бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Тульской области, о внесении изменений в паспорт проекта с введением отдельного кода целевой статьи либо о прекращении реализации указанных проектов;

увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из бюджета области местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в соответствии с требованиями, установленными частью 1 настоящей статьи;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 28 820 480,60 рубля в 2022 году, до 31 031 187,00 рубля в 2023 году, до 32 822 900,00 рубля в 2024 году, предусмотренных по подразделу "Дополнительное образование детей" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение услуг по дополнительному образованию детей на основе персонифицированного финансирования;

перераспределение бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются налоговые и неналоговые доходы бюджета области, а также источники финансирования дефицита бюджета области (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области), имеющих целевое назначение, в случае возникновения правовых оснований для получения субсидий, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих это же целевое назначение, на увеличение объема зарезервированных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений правительства Тульской области, сверх объема, установленного настоящим Законом;

перераспределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области, источником финансового обеспечения которых являются налоговые и неналоговые доходы бюджета области, а также источники финансирования дефицита бюджета области, имеющих целевое назначение, в случае возникновения правовых оснований для получения субсидий, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих это же целевое назначение, на увеличение объема иных мероприятий по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов сверх объема, установленного настоящим Законом;

перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и приобретение расходных материалов для медицинских организаций Тульской области, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета области на указанные цели;

распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 7 настоящего Закона бюджетных ассигнований в объеме до 50 000 000,00 рубля, предусмотренных по подразделу "Санитарно-эпидемиологическое благополучие" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

увеличение объема резервного фонда правительства Тульской области на основании решений правительства Тульской области за счет соответствующего уменьшения иных бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

5. Установить, что средства, за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Тульской области, бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий региональных проектов и бюджетных ассигнований, в целях софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты, в объеме сумм экономии средств бюджета области, сложившейся у их получателей - органов исполнительной власти и государственных казенных учреждений, а также субсидий у бюджетных и автономных учреждений, за исключением субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, по итогам осуществления закупок в 2022 году не подлежат использованию получателями - органами исполнительной власти и государственными казенными учреждениями, бюджетными, автономными учреждениями.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Тульской области А.Г. Дюмин







