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Умер актер Виктор Гунин

Новости
    08.11.2021, 10:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Москве скончался российский актер театра и кино Виктор Гунин. Об этом сообщил сегодня в Facebook актер Адам Булгучев.

"Коллеги и друзья! Сегодня ушёл из жизни Виктор Гунин! Где будет прощание напишу завтра, как только мы заберем его из хосписа. На похороны можно прислать кто сколько сможет", - сообщил артист, указав реквизиты вдовы Виктора.

Виктор Гунин родился 24 декабря 1952 года в Москве. В 1981-м окончил Воронежский государственный институт искусств. Служил в Ульяновском областном драматическом театре, Экспериментальном театре под руководством Спесивцева, театре "Сфера", Московском художественно-реалистическом театре, с 2007-го работал в Государственном театре киноактера.

На экранах дебютировал в 2004-м в "Кодексе чести". Среди проектов - "МУР есть МУР", директор парка Ёжиков в "Кулагин и партнеры", "Аэропорт", "Тайная стража", "След", "Следопыт", "Скорая помощь", "Мент в законе", другие.

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