Умер экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов

Экс-министр путей сообщения РФ Вадим Морозов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщает корпоративная газета РЖД "Гудок".

Причина смерти не отмечается. По данным издания, экс-чиновник умер 7 ноября.

Вадим Морозов занимал пост министра путей сообщения в 2003-2004 годах. Он стал последним, кто занимал эту должность - в 2004 году ведомство было упразднено.

С 2005 по 2015 годы Морозов работал в должности первого вице-президента РЖД. После ухода из компании занимался педагогической работой.