Умер режиссер Ману Бонмарьяж

6 ноября в возрасте 80 лет умер бельгийский режиссер, сценарист и оператор Ману Бонмарьяж. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на дочь кинематографиста. Известно, что режиссер страдал болезнью Альцгеймера.

Бонмарьяж родился в 1941 году в Шевроне. Закончив Institut des hautes études des communication sociales в Брюсселе, работал оператором на художественных и документальных фильмах, а также в качестве оператора на ТВ.

Décès de Manu Bonmariage, réalisateur du magazine «Strip-Tease» https://t.co/AOwAY6uXRf pic.twitter.com/jtcNYw3pNL — Le Soir (@lesoir) November 6, 2021

Первую ленту как режиссер снял в 1980-м. Среди картин Бонмарьяжа - "Недомогание", "Посуда", "Сливочное масло на тостах", "Убийство в полях", "Алло, полиция", "Семейные обед", "Божья воля", другие.