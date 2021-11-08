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Умер режиссер Ману Бонмарьяж

Новости
    08.11.2021, 11:06
Текст:   Олег Усков

6 ноября в возрасте 80 лет умер бельгийский режиссер, сценарист и оператор Ману Бонмарьяж. Об этом сообщает RTBF со ссылкой на дочь кинематографиста. Известно, что режиссер страдал болезнью Альцгеймера.

Бонмарьяж родился в 1941 году в Шевроне. Закончив Institut des hautes études des communication sociales в Брюсселе, работал оператором на художественных и документальных фильмах, а также в качестве оператора на ТВ.

Первую ленту как режиссер снял в 1980-м. Среди картин Бонмарьяжа - "Недомогание", "Посуда", "Сливочное масло на тостах", "Убийство в полях", "Алло, полиция", "Семейные обед", "Божья воля", другие.

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