Умер сценарист советских детективов Андрис Колбергс

5 ноября в возрасте 82 лет умер советский, латышский писатель и сценарист Андрис Колбергс. Как сообщает Press со ссылкой на подругу автора, Колбергс скончался в Клинической университетской больнице имени Страдиня в Риге. Причина смерти не названа.

Колбергс родился в 1938 году в Юрмале в семье моряка, капитана. Учился в Московском полиграфическом институте на редакторском факультете. Работал на Рижском вагоностроительном заводе, заводах "Коммунар" и ВЭФ, в юмористическом журнале Dadzis, где опубликовал свой первый рассказ.

В больнице скончался писатель Андрис Колбергс https://t.co/Bs6VFanwkm



В пятницу в клинической университетской больнице имени Паула Страдиня скончался писатель Андрис Колбергс, сообщила художница Мадара Юнга. pic.twitter.com/1XCFY3T2Jw — Latvijas Ziņas (@LZinaslv) November 6, 2021

С конца 70-х начал печататься как автор детективов, и с большим успехом - книги Колбергса активно переводились в республиках СССР и странах Европы.

Плодотворно сотрудничал как сценарист, в частности, с режиссером Алоизом Бренчем, постановщиком "Миража" по Чейзу. Среди работ Колбергса - "Быть лишним", "Отблеск в воде", знаменитая картина с Калныньшем "Подарки по телефону", "Ралли" с Белявским, "Три дня на размышление", "Фотография женщины с диким кабаном".