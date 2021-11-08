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Умер сценарист советских детективов Андрис Колбергс

Новости
    08.11.2021, 11:50
Текст:   Олег Усков

5 ноября в возрасте 82 лет умер советский, латышский писатель и сценарист Андрис Колбергс. Как сообщает Press со ссылкой на подругу автора, Колбергс скончался в Клинической университетской больнице имени Страдиня в Риге. Причина смерти не названа.

Колбергс родился в 1938 году в Юрмале в семье моряка, капитана. Учился в Московском полиграфическом институте на редакторском факультете. Работал на Рижском вагоностроительном заводе, заводах "Коммунар" и ВЭФ, в юмористическом журнале Dadzis, где опубликовал свой первый рассказ.

С конца 70-х начал печататься как автор детективов, и с большим успехом - книги Колбергса активно переводились в республиках СССР и странах Европы.

Плодотворно сотрудничал как сценарист, в частности, с режиссером Алоизом Бренчем, постановщиком "Миража" по Чейзу. Среди работ Колбергса - "Быть лишним", "Отблеск в воде", знаменитая картина с Калныньшем "Подарки по телефону", "Ралли" с Белявским, "Три дня на размышление", "Фотография женщины с диким кабаном".

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