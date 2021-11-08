В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом

Вооруженный ножом преступник напал на полицейских прямо перед комиссариатом французского города Канны, один из стражей порядка получил ранение. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Полицейский в Каннах был ранен холодным оружием​​​. Его коллеги нейтрализовали нападавшего. Я немедленно направляюсь на место инцидента", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.

По данным газеты Le Figaro, инцидент произошел в 6.35 утра по местному времени. Мужчина подошел к полицейской машине, открыл дверь и атаковал сидевшего внутри сотрудника правоохранительных органов. От гибели полицейского спас бронежилет. Обезвредить преступника удалось другому полицейскому.

"Один из офицеров ответил своим огнестрельным оружием. Погибших нет, обстоятельства нападения выясняются", - написал на своей странице в Twitter мэр города Давид Лиснар.

Личность нападавшего пока не установлена. По словам полицейских, во время инцидента злоумышленник упоминал имя пророка Мухаммеда. Не исключается версия теракта.