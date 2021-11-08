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08.11.2021 11:09
Рубрика: В мире

В Каннах неизвестный напал на полицейских и ранил одного из них ножом

Текст: Юрий Когалов

Вооруженный ножом преступник напал на полицейских прямо перед комиссариатом французского города Канны, один из стражей порядка получил ранение. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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"Полицейский в Каннах был ранен холодным оружием​​​. Его коллеги нейтрализовали нападавшего. Я немедленно направляюсь на место инцидента", - написал министр в своем микроблоге в Twitter.

По данным газеты Le Figaro, инцидент произошел в 6.35 утра по местному времени. Мужчина подошел к полицейской машине, открыл дверь и атаковал сидевшего внутри сотрудника правоохранительных органов. От гибели полицейского спас бронежилет. Обезвредить преступника удалось другому полицейскому.

"Один из офицеров ответил своим огнестрельным оружием. Погибших нет, обстоятельства нападения выясняются", - написал на своей странице в Twitter мэр города Давид Лиснар.

Личность нападавшего пока не установлена. По словам полицейских, во время инцидента злоумышленник упоминал имя пророка Мухаммеда. Не исключается версия теракта.

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