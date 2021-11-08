В "Сириусе" пройдет международный форум "Два дня патентной аналитики"

Новости

Роспотребнадзор рассказал, для кого наиболее опасен парагрипп 14:01
В Подмосковье проверят все хостелы после массовых драк мигрантов 13:59
"Выписка не за горами": состояние Александра Серова улучшилось 13:31
Во Внуково задержали двух пассажиров с килограммом кокаина в желудке 13:29
Захарян и Самошников не помогут сборной России в матчах с Кипром и Хорватией 13:20
Песков: Сокращение сроков QR-кодов не обсуждается и не обсуждалось 13:19
Большая группа беженцев пересекла белорусско-польскую границу 13:18
В Татарстане начались учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2021" 13:12
В Подмосковье занято 90 процентов детских ковидных коек 13:10
Песков заявил об отсутствии национальной подоплеки в недавних драках 13:09
Бирюков: Коммунальная техника переведена на зимний режим работы 13:07
Автолюбителей столичного региона предупредили о первом гололеде 13:03
Умер легендарный арабский певец-рекордсмен Сабах Фахри 13:02
Беларусь через российские порты поставит нефтепродуктов на 35% сверх плана 13:00
Срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Фургала могут продлить 13:00
Даниэль Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа 12:59
Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси 12:59
Андрей Воробьев поручил расширить программу льготной ипотеки для врачей 12:52
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ 12:45
В Кремле уверены, что "Северный поток-2" улучшит ситуацию на рынке газа 12:45
В Подмосковье 85% госпитализированных с COVID-19 не прививались 12:40
Отказ суда решать вопрос о передаче Пола Уилана США признан законным 12:38
Обломки упавшего Ан-12 перевезут в аэропорт Иркутска для экспертизы 12:35
В Подмосковье вновь развернут госпиталь для больных COVID в парке "Патриот" 12:29
Оперштаб: В Москве выявлено 4982 новых случая COVID-19 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование в сфере искусств
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Есть ли шансы на снижение розничных цен на бензин к концу года
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
Завершаются испытания детской вакцины от COVID-19
08.11.2021 13:00
Рубрика: Общество

В "Сириусе" пройдет международный форум "Два дня патентной аналитики"

18-19 ноября 2021 года состоится Международный форум "Два дня патентной аналитики. Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями". Его организаторами выступают Роспатент, Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), Фонд "Талант и успех" и Образовательный центр "Сириус". Мероприятия форума пройдут на базе Научно-технологического университета "Сириус" в г. Сочи.

"В этом году форум проводится впервые. Это уникальная международная дискуссионная площадка, которая объединит технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов по патентной аналитике, студентов, а также представителей органов государственной власти и корпораций из разных стран и регионов", - отмечает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Двухдневная программа форума включает в себя более 10 тематических секций, пленарных заседаний и круглых столов. Первый день посвящен институциональному применению патентной аналитики на международном, государственном и региональном уровнях. Второй день посвящен использованию патентной аналитики для отраслевых направлений: ТЭК и металлургия, цифровые технологии, транспорт и машиностроение, экология и климат.

Ключевым мероприятием форума станет пленарная сессия "Патентная аналитика как фактор глобального технологического развития".

В рамках форума также пройдут тренинги для студентов и молодых ученых по направлению "Современная патентная аналитика". Участники форума смогут провести деловые встречи и пообщаться в неформальной обстановке.

"Современная патентная аналитика должна предоставлять надежные и ценные решения, отвечающие на запросы современных компаний в условиях быстрого изменения технологий. Инструменты патентной аналитики позволяют получить достоверную информацию о сложившейся патентной ситуации с учетом динамики во времени и территориального охвата, спрогнозировать будущие условия развития. Анализ патентного портфеля конкурентов и в целом рынка помогает понять, имеет ли продукт технологическое преимущество по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов. О том, как будет развиваться патентная аналитика, и пойдет речь на форуме", - поясняет руководитель Проектного офиса ФИПС Олег Ена.

Подробнее о форуме на сайте.

Общество Наука

Главное сегодня

Песков назвал непростой ситуацию с мигрантами на границе Беларуси
Путин поговорил по телефону с директором ЦРУ
Гинцбург рассказал о необходимом для защиты от COVID-19 уровне антител
Владимир Кехман проведет сокращение штата в МХАТ им. Горького
В Роспотребнадзоре заявили о большей схожести симптомов COVID-19 и ОРВИ
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов