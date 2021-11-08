В "Сириусе" пройдет международный форум "Два дня патентной аналитики"

18-19 ноября 2021 года состоится Международный форум "Два дня патентной аналитики. Патентная аналитика как инструмент управления наукой, технологиями и инновациями". Его организаторами выступают Роспатент, Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), Фонд "Талант и успех" и Образовательный центр "Сириус". Мероприятия форума пройдут на базе Научно-технологического университета "Сириус" в г. Сочи.

"В этом году форум проводится впервые. Это уникальная международная дискуссионная площадка, которая объединит технологических предпринимателей, ученых, ведущих экспертов по патентной аналитике, студентов, а также представителей органов государственной власти и корпораций из разных стран и регионов", - отмечает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Двухдневная программа форума включает в себя более 10 тематических секций, пленарных заседаний и круглых столов. Первый день посвящен институциональному применению патентной аналитики на международном, государственном и региональном уровнях. Второй день посвящен использованию патентной аналитики для отраслевых направлений: ТЭК и металлургия, цифровые технологии, транспорт и машиностроение, экология и климат.

Ключевым мероприятием форума станет пленарная сессия "Патентная аналитика как фактор глобального технологического развития".

В рамках форума также пройдут тренинги для студентов и молодых ученых по направлению "Современная патентная аналитика". Участники форума смогут провести деловые встречи и пообщаться в неформальной обстановке.

"Современная патентная аналитика должна предоставлять надежные и ценные решения, отвечающие на запросы современных компаний в условиях быстрого изменения технологий. Инструменты патентной аналитики позволяют получить достоверную информацию о сложившейся патентной ситуации с учетом динамики во времени и территориального охвата, спрогнозировать будущие условия развития. Анализ патентного портфеля конкурентов и в целом рынка помогает понять, имеет ли продукт технологическое преимущество по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов. О том, как будет развиваться патентная аналитика, и пойдет речь на форуме", - поясняет руководитель Проектного офиса ФИПС Олег Ена.

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