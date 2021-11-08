В возрасте 46 лет умер герой фильма "Поколение железа" Шон Роден

6 ноября на 47-м году жизни умер профессиональный бодибилдер Шон Flexatron Роден, Мистер Олимпия 2018 года. Как передает Daily Star, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

JUST IN - Professional bodybuilder and former Mr. Olympia champion, Shawn Rhoden, has died of an apparent heart attack. He was 46. pic.twitter.com/kYvKkwE10H — Disclose.tv (@disclosetv) November 6, 2021

Роден родился в 1975 году в Кингстоне, на Ямайке. Бодибилдингом начал заниматься в 1992-м, но вскоре выбыл: после нескольких травм и смерти отца Шон начал крепко злоупотреблять алкоголем. Впрочем, через какое-то время найдя силы излечиться и вернуться - в 2010-м. И довольно успешно: на счету покойного - десятки призовых мест самых престижных смотров, включая "Арнольд Классик".

Параллельно стоит вспомнить о волне скандалов, одолевших Родена в 2018-м - тогда спортсмена обвинили в Юте в нескольких преступлениях, включая изнасилование замужней культуристки на соревнованиях. Женщина, имя которой не называлось, навестила Шона, которого полагала своим наставником, в его гостиничном номере, а тот над ней грязно надругался.

Также поклонники хорошо помнят Родена по ленте Влада Юдина 2013 года "Поколение железа", первой в серии, участие в которой так же приняли Арнольд Шварценеггер, Луи Ферриньо и Баста Раймс, тогда как голосом за кадром выступил Микки Рурк.