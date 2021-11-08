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Вышел трейлер детективного сериала "Сшиватель"

Новости
    08.11.2021, 11:00
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ FANdemoniumNetwork Фото: youtube.com/ FANdemoniumNetwork
Фото: youtube.com/ FANdemoniumNetwork

Появился трейлер британского детективного сериала с элементами триллера "Сшиватель" (Ragdoll). Премьера - 11 ноября.

Фото: youtube.com/ Warner Bros. Pictures
Вышел трейлер семейного фильма "Восьмибитное Рождество"

На YouTube-канале FANdemoniumNetwork доступны полторы минуты щекочущих нервы кадров: детективы находят на складе подвешенное под потолком "тело", составленное из частей тел шести разных людей. Вскоре полиция получает письмо от маньяка с именами следующих жертв, и среди них значится Натан Роуз, один из детективов, расследующих дело. В то время как полиция пытается защитить людей из списка, на них самих идет охота.

Режиссер - Найал МакКормик, Тоби МакДональд, сценарий Кары Смит, Фредди Сайборн.

В ролях: Люси Хейл ("Милые обманщицы"), Али Кук, Ли Байфорд, Перри Жакс, Дагги Макмикин.

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