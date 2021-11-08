Вышел трейлер канадского фильма ужасов "Кусатели за лодыжки"

Трейлер фильма ужасов про недопонимание "Кусатели за лодыжки" (Ankle Biters или Cherrypicker) вышел на YouTube-канале Dark Star Pictures Trailers. Премьера состоится 16 ноября 2021 года.

Судя по трейлеру, зрителей ждет полуторачасовой бодрый фильм о смертельных проделках четырех девочек-ангелочков дошкольного возраста.

Режиссер и автор сценария Беннет де Брабандер, считает, что фильм включает элементы комедии: хоккеист Чейз встречает молодую вдову Лауру, влюбляется и приглашает ее и ее дочек в домик на побережье. Девочки находят в его багаже веревку и, не догадываясь, что взрослые используют ее в сексуальных играх в постели, заботливо спрашивают мать, не причиняет ли ей этот чужой дядя боль. Лаура отрицает факт плохого отношения, но дочери замечают синяки на ее теле. Девочки решают взять дело в свои руки и убить Чейза.

В ролях: Зион Ли, Марианти Питсадиотис.