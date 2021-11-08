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8 ноября 2021 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 5 ноября 2021 года № 2140 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 4 ноября 2021 г. № 14-00-08/52-2021 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив подпункт 4 пункта 2.1 в следующей редакции:

"4) с 8 ноября 2021 года в:

торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы;

ярмарки, рынки, за исключением специализированных на реализации продуктов питания, предприятий оптово-розничной торговли продовольственными товарами;

парикмахерские, салоны красоты, косметические центры, спа-центры, массажные кабинеты;

бани, сауны, солярии;

туристические базы и комплексы, базы отдыха;

зоопарки;

пункты проката лыж, ледовые, горнолыжные парки;

компьютерные клубы, залы;

букмекерские конторы и тотализаторы, фирмы по организации и проведению лотерей;

гостиницы, хостелы, гостевые дома.".

2. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, следующие изменения:

1) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

"2.6. Лица, прибывающие в Республику Саха (Якутия) всеми видами транспорта на сезонные работы, для работы по вахтовому методу, обязаны предъявить работодателю сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтверждаемые QR-кодом, полученные с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус".";

2) пункт 2.7 признать утратившим силу;

3) абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

"2.8. Требования подпункта 3 пункта 2.1, пунктов 2.3, 2.9, подпунктов 6, 7 пункта 3.1, подпункта 7 пункта 3.3 настоящих Правил не распространяется на граждан:";

4) в пункте 3.3:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) обеспечить привлечение на сезонные и вахтовые работы лиц:

прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления;";

б) подпункт 2 признать утратившим силу;

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) при использовании вахтового метода работы:

организовать на месте формирования вахты, а в случае невозможности -на месте выполнения работ временные объекты изоляции для лиц, прибывающих на сезонные и вахтовые работы;

организовать проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или ИХА в течение 5 дней со дня размещения во временный объект изоляции;

направить к месту трудовой деятельности лиц с отрицательным результатом исследования методом ПЦР или ИХА, при отсутствии клинических симптомов новой коронавирусной инфекции (COVID-19).".

3. Требования к работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Саха (Якутия), по обеспечению привлечения на сезонные и вахтовые работы лиц, прошедших полный курс иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и включенных в Федеральный регистр больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение 6 месяцев со дня выздоровления, не распространяются на лиц, осуществляющих трудовую деятельность по вахтовому методу на момент вступления в силу настоящего Указа и до окончания срока вахты.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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