Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью

Обещание бороться с киберпреступниками, данное на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, выполняется, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.

"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности, - передает РИА Новости заявление американского президента после предъявления обвинений в кибермошенничестве одному гражданину Украины и одному россиянину. - Мы это сделали сегодня".

Байден также пообещал, что США продолжат использовать "все доступные инструменты, чтобы защищать американцев и американские интересы от киберугроз".