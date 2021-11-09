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Рубрика: В мире

Байден заявил об успехах в борьбе с киберпреступностью

Обещание бороться с киберпреступниками, данное на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, выполняется, заявил глава Белого дома Джозеф Байден.

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"Когда я встречался с президентом Путиным в июне, я ясно сказал, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности, - передает РИА Новости заявление американского президента после предъявления обвинений в кибермошенничестве одному гражданину Украины и одному россиянину. - Мы это сделали сегодня".

Байден также пообещал, что США продолжат использовать "все доступные инструменты, чтобы защищать американцев и американские интересы от киберугроз".

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