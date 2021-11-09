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9 ноября 2021 г.

Указ главы Республики Башкортостан от 9 ноября 2021 года № УГ-643 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункты 2.1, 2.2, 14.1 и абзац второй пункта 21 признать утратившими силу;

2) приложение № 2 (сферы деятельности, в которых услуги (товары, работы) предоставляются гражданам (за исключением граждан в возрасте до 18 лет), имеющим при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, при предъявлении ими уполномоченному организацией (ИП, самозанятым) лицу сертификата . о прохождении вакцинации против COVID-2019 либо справки о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019 либо справки о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемой одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР, полученной не позднее чем за 72 часа, и сроки введения данного требования) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. С 10 ноября 2021 года:

деятельность магазинов и иных стационарных объектов торговли с площадью торгового зала 1000 квадратных метров и более (требуется сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, либо справка о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании COVID-2019, либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации против COVID-2019, представляемая одновременно со справкой об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР).".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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