115 лет назад вышел царский указ "О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянских землевладений и землепользования"1.

Скучное название? День указа, 9 (22) ноября 1906 г. - это день полной перемены в России. Разрешили выделять землю из общинной - в личную собственность крестьян! В стране, в которой крестьян больше 80% населения!

Страна с огромным избытком населения в ее европейской части могла теперь год за годом покрываться хуторами и фермерскими хозяйствами, расселяться, брать с помощью государства новые земли в Сибири и на Дальнем Востоке. И богатеть семьями, личным имуществом - в своей массе.

Это была революция!

"Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли" (п. I.1 указа).

"Двигатель" этой революции - Столыпин.

Студент университета Петр Столыпин. 1884 год.

Собственник, мечтатель, гражданин

Он знал, что делал, - вырос в Прибалтике, в имении Колноберже, 113 км от Вильнюса (Вильно). На протяжении 13 лет - уездный предводитель дворянства в Ковно (Каунасе). Родился в Дрездене. Дочь Столыпина: "Было у нас еще имение в Ковенской же губернии на границе Германии, куда, за отсутствием в той местности нашей железной дороги, папа́ ездил через Пруссию. Он всегда много рассказывал о своих впечатлениях, возвращаясь из такой поездки "за границу", восхищаясь устройством немецких хуторян"2.

Хутора, личные собственники земли, процветающие хозяйства, то, о чем он мечтал для России. Быть "аналогом" аграрной Германии.

Именной указ императора Николая II о назначении П.А. Столыпина председателем Совета министров. 1906 год.

Сильная фигура! Стал премьер-министром России в 44 года. Принял страну в 1906 г., кипящую. Отдал в 1911 г., успокоенную, растущую. На руках - 5 дочерей и сын 3 лет. На него было совершено 10 покушений, и в последнем он был убит, в нескольких шагах от царя. Его семью взрывали вместе с ним. Аптекарский остров, Петербург, 1906 г., казенная дача, 30 человек погибли, до 70 ранены, изувечена его 12-летняя дочь, ранен сын 3 лет, найденный "под обломками разрушенного балкона"3.

Его превозносили и чернили. "Бесспорное личное благородство"4. "Благородный, преданный всей душой России, патриот", "великий энтузиаст", "идея... его захватывала всего", "изумительный, до мельчайших подробностей работник"5. "Большой, могучий, властный, во всем твердый и уверенный"6 "Человек долга"7. "Я увидел на деле, каким мужеством обладал Столыпин. Когда толпа при неистовых криках готова была броситься на солдат..." - он смог остановить толпу, готовую "на погром и убийство... Кровь не была пролита на моей земле. Этим я обязан Столыпину"8. "Рыцарь", забывающий все, кроме интересов государства, как он их понимал9. "Консерватор по своему мироощущению, либерал по своей политической программе и революционер по методу действия"10.

Выступение в Государственной Думе. 1907 год.

А еще? "Высокий, статный, с красивым мужественным лицом... С Думой говорил... не чиновник, а государственный человек"11. "Искренний сторонник народного представительства", "друг религиозной свободы". "Когда он произносил слово "Россия", то произносил его таким тоном, каким говорят о глубоко и нежно любимом существе. Всех поражала его изумительная всегдашняя готовность не только безгранично работать, но жертвовать собой для блага Родины"12.

Женился на невесте старшего брата, убитого на дуэли. И очень любил ее. "Вот, дорогой ангел Оличка, ...я сажусь Тебе писать, чтобы покрыть Тебя поцелуями и сказать, что я люблю свою девочку нежную и что мне тяжело и тоскливо жить без нее"13. "Так хотелось бы сделать Тебе рай на земле"14

Рай? Конечно, нет. Можно найти сотни самых черных свидетельств против него.

Столыпин (крайний слева) во время представления Николаю II депутаций монархических организаций в России. Киев. 1911 год.

Крупный человек

1900-е - время "революционного террора". Он взял на душу военно-полевые суды. "В ваших руках успокоение России, которая, конечно, сумеет отличить... кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных врачей, применяющих самые чрезвычайные... меры с одним только упованием, с одной надеждой, с одной верой - исцелить трудно больного"15. Судить не можем. Только в 1905 - 1907 годах число жертв террора - более 9 тыс. чел., в 1908 - мае 1910-го - более 7,6 тыс. чел.16

Великий оратор? "Всегда считал себя косноязычным и не решался произносить больших речей"17. Читал детям вечерами Толстого ("Воскресение") и Жюль Верна18. Гимназию закончил на четверки. "Никогда я себя не переоценивал, государственного опыта никакого не имел, помимо воли выдвинут событиями..."19. Правая рука его была парализована. "Он и писал очень оригинально, держа перо в правой руке, но водя его подложенной левой"20. Не любил охоты.

"Не знал страха вообще... Это был большой козырь в жизни, но это его и погубило"21.

Но какой же крупный человек. "В... трудную историческую минуту, когда власть не представляет никакой услады... все мы стараемся лишь целиком себя использовать, пожертвовать лично собою, только бы вывести Россию из ужасного кризиса..."22.

И еще - послушайте!

"Каждое утро..., я смотрю на предстоящий день, как на последний в жизни и готовлюсь выполнить все свои обязанности, уже устремляя взор в вечность. Вечером же, когда я опять возвращаюсь в свою комнату, то говорю себе, что должен благодарить Бога за лишний дарованный мне день жизни. Это единственное следствие моего постоянного сознания близости смерти как расплаты за мои убеждения. И порой я ясно чувствую, что должен наступить день, когда замысел убийцы удастся"23.

Дача Петра Столыпина на Аптекарском острове после взрыва. 1906 год.

А что бы он сказал сегодня? Что бы произнес в своей речи, бывшей всегда напористой, ясной речью государственного человека? Что, если представить его на самых высоких наших трибунах в попытках повлиять на то, как мы живем сегодня?

Вот эта прямая речь, программа из его собственных слов, он их уже произнес когда-то, она разложена по пунктам.

Памятник Петру Столыпину на фоне Дома правительства России. Фото: РИА Новости

16 тезисов премьер-министра

1. "Все помыслы, стремления мои - благо России24.

2. Отечество наше должно превратиться в государство правовое25. В России... сила не может стоять выше права!26

3. Вся правительственная политика направлена к насаждению мелкой частной собственности27. Как же воссоздать крепкую, сильную Россию и одновременно гасить инициативу, энергию, убивать самодеятельность?28

4. Бедность... худшее из рабств. ...То же крепостное право, - за деньги. Вы можете так же давить людей, как и до освобождения крестьян. Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите их уровень благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным. А это достижимо только при свободном приложении труда к земле (и др. средствам производства - Авт.), т. е. при наличии права собственности на землю29 (и на др. средства производства - Авт.).

5. Мне... вспомнились слова... Достоевского, что "деньги - это чеканенная свобода". Поэтому правительство не могло... не дать удовлетворения... врожденному у каждого человека... чувству личной собственности, столь же естественному, как чувство голода, как влечение к продолжению рода... Тогда только писаная свобода превратится в свободу настоящую, которая... слагается из гражданских вольностей и чувства государственности и патриотизма30.

6. Великая задача наша - создание крепкого единоличного собственника, надежнейшего оплота государственного строя31. Главная наша задача - укрепить низы. В них вся сила страны! Их более 100 миллионов! Будут здоровы и крепки корни у государства, поверьте - и слова Правительства совсем иначе зазвучат перед Европой и перед целым миром32.

7. Достижение возможной равномерности обложения и возможное освобождение широких масс неимущего населения от дополнительного налогового бремени33.

8. Наше экономическое возрождение мы строим на наличии покупной способности у крепкого, достаточного класса на низах... На наличии этого элемента зиждутся и наши законопроекты об улучшении, упорядочении местной земской жизни (муниципалитетов - Авт.)34.

9. Помимо создания мелкой частной собственности, помимо землеустройства... помимо расширения мелкого кредита... мы стремимся снять также и экономические путы с земств и городов... Земская и городская жизнь идет медленно вперед... не из-за недостатка прав, а из-за недостатка средств...35

10. Правительству... известно... насколько местное население ждет и требует от местных органов все новых шагов по усовершенствованию местной жизни. Правительству... известно, насколько мало на местах средств... Поэтому на помощь... должен и может прийти организованный - долгосрочный кредит... Правительство сочло себя обязанным облегчить как земствам, так и городам путем предоставления им кредита не случайного, но доступного, организованного и дешевого36.

11. Возможности... оживления деятельности органов общественного самоуправления путем передачи им некоторой части нынешних государственных доходов, так как, расширяя круг действия земств и городов, правительство обязано дать им возможность выполнить возложенные на них обязанности37.

12. Мы занимаем одну седьмую часть суши (одну девятую - Авт.). ...При таких обстоятельствах первенствующей... нашей задачей являются пути сообщения...38 Будет предложен целый ряд проектов о работах по развитию и улучшению внутренних водных путей и шоссейных дорог39.

13. Закон... избегая всяческого насилия, всякого принуждения... лишь осторожно снял путы... рассчитывая на то, что не будут ничем стеснены способности, воля разумнейших и сильнейших - свободно проявить себя, - проявить во всю ширину народной самодеятельности...40 Что дело это не бесплодно... доказывает одно поразительное явление... - это горячий отклик населения... эта пробудившаяся в населении энергия, сила, порыв... бодрое чувство41.

14. Все заботы Правительства направлены на проведение в жизнь прогрессивных реформ... Правительство содействует проникновению в сознание широких народных масс той великой истины, что единственно в труде народ может обрести спасение42.

15. Там, где правительство победило революцию..., оно успевало не исключительно физической силой, а тем, что "опираясь на силу", смело становилось во главе реформ. Обращать все творчество правительства на полицейские мероприятия - признание бессилия правящей власти43.

16. Это начало - настойчивого, неторопливого преобразования - не в направлении радикального, но постепенного прогресса и закономерности"44.

Под этой программой можно подписаться и сегодня. Но есть еще и загадка. После смерти Столыпина из его бумаг был изъят обширный план переустройства России. Об этом есть прямые свидетельства старшей дочери и ее мужа. В нем были идеи дальнейшей либерализации страны. Сначала "захватить" Россию "в кулак" в ее "анархическо-хаотическом состоянии", а затем "постепенно разжимать кулак"45.

Этот план утерян. Но в 1956 г. в Нью-Йорке появилась книга А. Зеньковского с его подробным изложением. По версии автора, план был надиктован ему Столыпиным незадолго до убийства. В нем - усиление роли правительства, реорганизация министерств, международный парламент и т.п.46

Дочь Столыпина восторженно встретила эту книгу. "Я счастлива, что проект моего отца о преобразовании Государственного Управления России... становится достоянием общественности... Это означает подлинное чудо"47.

Тем не менее доказательств, что план "по Зеньковскому" подлинный, - нет. Знак вопроса остается навсегда.

Карикатура "Столыпинский галстук".

"Господи, помоги мне..."

Можно только гадать, что случилось бы с Россией, если бы Столыпина не убили. Да и случилось ли? Он был на грани отставки. Но нам очень нужны его идеи. Личная собственность, богатеющее население, свобода, гражданственность и сильное государство, основанные на достатке миллионов семей России, - разве с этим можно спорить? Правительство как нравственная, сильная личность - разве не для нас?

Семья Петра Аркадьевича. 1907 год.

Да, личность. Вот письмо жене 26 апреля 1906 года:

"Оля, бесценное мое сокровище. Вчера судьба моя решилась. Я министр внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут мало, нужна глубокая вера в Бога... Господи, помоги мне. Я чувствую, что он не оставляет меня, чувствую по тому спокойствию, которое меня не покидает.

Поддержка, помощь моя будешь Ты, моя обожаемая, моя вечно дорогая. Все сокровище любви, которое Ты отдала мне, сохранило меня до 44 лет верующим в добро и людей. Ты, чистая моя, дорогая, Ты мой ангел-хранитель"48.

Что ж, пусть вера, крепкая надежда и спокойствие не покидают и нас. И пусть у каждого из нас будет свой ангел-хранитель среди самых близких, сохраняющий в нас веру в добро и в людей в любые наши времена, ранние и поздние. И в двадцать лет, и в сорок с лишним, как у Столыпиных, и далеко за семьдесят, когда нам нужны будут все наши силы. Да будет так!

"Петр Аркадьевич Столыпин". Некролог. Исторический вестник. 1911 год.

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3. Там же. С.142.

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6. Муратов Н. Там же. С.123.

7. Львов Н. Там же. С.146.

8. Львов Н. Там же. С.147.

9. Шидловский С. Там же. С.165.

10. Предположительно П. Струве. Цит. Д. Любимов. Там же. С. 60.

11. Тыркова-Вильямс А. В кн.: Убийство Столыпина. Свидетельства и документы. Нью-Йорк: TELEX, 1989. С. 324.

12. Гучков А. Там же. С. 312 - 313.

13. Письмо к О. Столыпиной от 17 авг. 1904 г. В кн.: П.А. Столыпин. Переписка. М.: Росспэн, 2004. С. 439.

14. Письмо к О. Столыпиной от 21 июня 1904 г. Там же. С. 522.

15. Речь П. Столыпина в Гос. Думе 13 марта 1907 г. Гос. Дума. 2-й созыв. Сессия 2-я. 1907 год. Стенограф. отчеты. СПб, 1907. Т. I. С. 512-518.

16. Гейфман А. Революционный террор в России. М.: КРОН-ПРЕСС, 1997. С. 31 - 32.

17. Бок М.П. фон. Цит. соч. С. 99.

18. Там же. С.16, 38.

19. П.А. Столыпин. Переписка... С. 119.

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27. П.А. Столыпин. Переписка... С. 31.

28. Государственная деятельность председателя Совета министров, статс-секретаря Петра Аркадьевича Столыпина. Ч. I. Спб, изд. Е. Варпаховской, 1911. С. 66.

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42. Там же. С. 1.

43. П.А. Столыпин. Переписка... С. 675.

44. Госуд. деятельность председателя Совета министров... Ч. 2. С. 160.

45. Бок М.П. фон. Цит. соч. С. 275.

46. Зеньковский А. Правда о Столыпине. Нью-Йорк: Всеславянское изд-во, 1956. С. 73-130.

47. Там же. С. 7,9.